Российским предпринимателям рассказали о внедрении бизнеса на рынки стран ЕС. ФАН-ТВ

Эстонско-российский бизнес-форум «Точка входа» прошел в г. Нарва. Предпринимателям рассказывали об экономике и бизнес-среде Эстонии, о европейских производственных площадках, о том, как начать экспортировать в Европу, попасть в торговые сети и продвигать свою продукцию через электронные каналы.

Один из спикеров — руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов рассказал об индустриальных парках Ида-Вирумаа — площадках для «мягкого приземления» бизнеса на территории Европейского Союза. Учреждение занимается привлечением внешних промышленных инвестиций в регион. Он же ответил и на вопросы журналистов. Например, неужели санкции никак не влияют на развитие бизнес отношений между Россией и ЕС?

«Есть некие другие возможности, это не то, чтобы обойти, а как действовать в этих условиях. Есть санкции, где говорится о том, что российский продукт не попадает. Хорошо, а может это тогда будет европейский продукт? Если мы владеем некой технологией, если мы видим, что наша продукция конкурентоспособна, тогда мы считаем, какую часть производственного процесса имеет смысл разместить на территории ЕС, чтобы это уже был европейский продукт, и чтобы санкции к нам уже не относились, потому что мы продаем продукцию европейского производителя», — рассказывает Вадим Орлов, руководитель Нарвского промышленного парка.

Вадим Орлов отметил, что выводить капитал из России, бизнесменов не призывают, а говорят о том, что и в непростых условиях есть определенные подходы, которые позволяют не потерять рынки для своей продукции.

Шла речь и о государственной поддержке предпринимателей, и об иных способах финансирования проектов, так называемом, краудфандинге. Форум проходит во второй раз и, по словам экспертов, заметно меняется.

«Если мы сравним нынешний форум с прошлогодним, то в прошлом году, я чувствую, есть большая проблема, что банки не хотят финансировать. То есть нужно искать какие-то другие источники для того, чтобы предприниматели, не резиденты, которые приходят к нам в регион, могли реализовывать свои проекты, нужно искать источник финансирования, потому что банки не очень финансируют. Что мы смогли за этот год сделать? Мы смогли убедить, что в программе развития появилось программа, по которой 25% просто дают в качестве безвозмездного пособия. Мы видим, что это банки стимулирует, ну представляете, что из общего проекта — четверть — это безвозмездные деньги. Вы понимаете, что банк уже меньше рискует. Дальше мы вели переговоры с госструктурами, которые призваны со стороны государства минимизировать риски, давать дополнительные гарантии для банков», — продолжает спикер.

Особое внимание было уделено конкурентным преимуществам и сотрудничеству стран в области подготовки кадров.

«У нас есть колоссальнейший научный потенциал — это Санкт-Петербург, мы понимаем, что это один из крупнейших научных центров России, учитывая успехи студентов российских вузов на различных олимпиадах по робототехники, мы видим, что это будущие кадры, которые способны эту отрасль двигать. А с другой стороны, у нас есть технологии западные, где это могло бы пригодиться, потому что, к сожалению, они по уровню своего развития опережают большинство отраслей в России, соответственно, если мы сделаем эту площадку такую, опять же сотрудничество с Политехом, с ведущими производителями роботов, мы уверенны, что это инструмент для регионального развития, и возможность для российских производственных компаний повысить конкурентоспособность своих технологических производств», — считает Владимир Орлов.

Программа форума была рассчитана на два дня. Его участниками стали около двухсот компаний малого и среднего бизнеса.