Пригожин осудил отказавшуюся приехать на повторный финал «Голоса. Дети» Лободу

Москва, 24 мая. Российский продюсер Иосиф Пригожин осудил действия певицы Светланы Лободы после победы ее подопечной Микеллы Абрамовой на детском «Голосе».

По словам Пригожина, поп-дива как наставница на телепроекте должна была расставить все точки над «i» с дочерью Алсу, но вместе этого она начала чуть ли не травлю ребенка. Продюсер заявил, что такой вид «травли», когда Лобода будто не за своего члена команды, обескураживает.

«И вот эта дешевая игра — я поддерживаю того, за кого голосует народ... То есть давайте сейчас все вместе возьмём и расстреляем Микеллу за то, что она выиграла? Даже если там какие-то боты были, давайте ее расстреляем, давайте камнями забьем… Мне надоела эта однобокая толерантность!» — возмутился 50-летний продюсер.

Он также призвал взрослых отвечать за ситуацию, в которую они впутали 11-летнего ребенка. По его словам, именно взрослые люди несут ответственность за то, что пришлось на участь подростка.

«Это что за варвары? Мы живем в обществе варваров… Любой ценой хайп, деньги, всё во главу угла, но только не воспитание молодежи», — добавил он в беседе с «Царьградом».

Победительницей шестого сезона «Голоса. Дети» стала дочь Алсу Микелла Абрамова, девочка набрала рекордное количество голосов. Поклонники шоу не поверили результатам голосования, посчитав, что они были накручены. После проверки Первый канал аннулировал результаты голосования. В пятницу состоится спецвыпуск детского «Голоса». Стало известно, что Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — не сможет принять участие в шоу, поскольку находится на гастролях.