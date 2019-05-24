Уилл Смит рассказал, почему согласился на роль Джинна в «Аладдине»

Лос-Анджелес, 24 мая. Американский киноактер Уилл Смит рассказал, почему согласился сняться в роли Джинна в новом фильме «Алладин». Взяться за этот проект звезду Голливуда убедил сын.

По словам актера, он долго не мог принять решение по поводу роли Джинна и рассматривал другие предложения. Но Уилл Смит все же прислушался к Джейдену Смиту и согласился. Актер считает, что новый проект поможет отодвинуть на второй план образ «Принца из Беверли-Хиллз», который все еще плотно ассоциируется со Смитом, сообщает «Культуромания».

Ранее был опубликован трейлер «Алладина» с синим Уиллом Смитом. Режиссером фильма стал Гай Ричи, известный по кинокартинам «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-рольщик» и «Большой куш». Премьера «Алладина» в России состоялась 23 мая.