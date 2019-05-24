Киберспортсмены из России «перестреляли» французов в виртуальном бою

Первый в истории киберспорта международный турнир на виртуальной игровой арене VR-Ring прошел 23 мая в московском игровом компьютерном клубе Gamer Stadium.

На турнире побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Три, два, один — начали!

Минута — на выбор брони и вооружения. Что лучше: скорострельная штурмовая винтовка или менее скорострельная, но более убойная «снайперка» — каждый решает сам.

Выбор сделан? Дальше — проверка оружия и его пристрелка. Нажатие на спусковой крючок отзывается дрожью автомата. Трассеры выстрелов уверенно «гасят» мишени.

Секунды до начала боестолкновения истекают. Три, два, один — начали!

Четверка десантников врывается на площадку и быстро рассредоточивается за энергощитами. Они — спасение от вражеских выстрелов, но они же и проклятие. От серьезного «ожога» при прикосновении к энергощиту никакой бронежилет не спасет…

С противоположной стороны появляются цели. Сектора обстрела распределены заранее, поэтому десант немедленно открывает огонь. Противник активно отвечает и рвется вперед. Поле боя наполняется огнем и грохотом.

Количество оставшихся в магазинах патронов стремительно уменьшается, пока при попытке очередной перезарядки перед глазами десантника не вспыхивает цифра «ноль».

— Я пустой!

— Прикрываю! Отходи!..

Пока один десантник длинными очередями прижимает противника к земле, второй отступает на исходную позицию и пополняет боекомплект.

— Полный! Иду на точку!

Накал боя нарастает. Снайпер методично «выносит» одного за другим противников:

— Минус один, минус два!..

Атакующие поднимают дрон и засекают снайпера. «Заминусовать» третьего тот не успевает и выбывает из игры, получив выстрел в голову. Жестко? Да. Но a la guerre comme a la guerre, как говорят французы.

Напарник погибшего мечется между энергощитами и сдерживает противника огнем с фланга, но в одиночку тут не выживают…

Оставшаяся пара десантников собирается с силами и стремительным броском занимает опорную точку. Штурмовая группа противника, попытавшаяся воспрепятствовать этому маневру, безжалостно расстреляна в упор.

Резервы наступающих запаздывают. Вцепившийся в «опорник» десант успевает продержаться ровно столько, сколько требуется для победы.

Ура!

Бойцы с облегчением избавляются от боевого снаряжения, оставаясь в мокрой от пота одежде. Эмоций и драйва за время пятиминутного побоища получено столько, что описать их словами, как сказал бы пан Кличко, «могут не только лишь все. Мало кто может это сделать».

На вопрос «Ну как?» один из десантников невнятно мычит: «О-бал-ден-но!» — и в изнеможении садится на пол.

Game over.

«Колобок смерти»

Да-да, это была всего лишь игра. VR-Ring — это командные соревнования между реальными игроками на виртуальной арене. Проще говоря, шутер от первого лица, в котором команды получают очки за уничтожение противников, захват и удержание ключевых точек.

Из зрительного зала описанный выше бой выглядел совсем не столь драматично, как для непосредственных участников игры. По помещению не носились боевые дроны, и не хлестали автоматные очереди. Вместо этого на двух соседних игровых площадках восемь игроков исполняли странную пантомиму с перебежками и приседаниями.

Шлемы виртуальной реальности и контроллеры геймеров украшали очень милого вида антенны в форм-факторе «рожек улитки» с лампочками. Ну, а на бэкграунде «зажигал» комментатор игры, даривший зрителям немало ярких фраз:

«Ну вот, Киса опять получает пулю…»

«Девки, перезаряжайтесь!»

«Боже, это просто какой-то колобок смерти…»

«Калибруй меня полностью! Калибруй меня медленно!..» и так далее.

При этом у игроков накал страстей во время виртуальной перестрелки действительно был нешуточным. Да и оборудование, используемое во время игры, тоже являлось вполне серьезным.

Используемые в VR-Ring две игровые площадки были оборудованы системой оптического трекинга, которая, в сочетании с носимым игроком оборудованием, позволяла считывать каждое движение человека или предмета, отражая их с субсантиметровой точностью. Наиболее наглядно это можно было увидеть на примере игровых аватаров, которые, после предстартовой калибровки оборудования, приобретали реальные габариты своих владельцев.

Скорость обработки данных в оборудовании VR-Ring составляет менее 3 мс. В совокупности с системой оптического трекинга и иными элементами это позволяет показывать движения геймеров и их оружия неотличимыми от реальных. Причем корректно отслеживается положение не только ног, но и пальцев рук.

Кстати, об «иных элементах», а точнее — об используемых во время игры VR-костюмах. Каждый из них включает адаптивный шлем виртуальной реальности, 8 датчиков (контролируют движения конечностей), контроллер (играет роль оружия) и рюкзак весом 3,5 кг. В последнем размещается системный блок с процессором Intel Core i7-6820HK, оперативная память 16 Гбайт DDR4, видеокарта GTX 1070 и аккумулятор, гарантирующий до 1,5 часа автономной работы.

В пылу виртуальных перестрелок эта машинерия иногда начинала «шалить», что было вполне понятно и простительно для первого в истории киберспорта международного турнира на виртуальной игровой арене. Как только возникала необходимость, в «бой бросалась» бригада технической поддержки…

Кроме киберспортивных поединков «4 на 4», виртуальная арена VR-Ring предлагает геймерам попробовать «отразить» нашествие зомби или почувствовать себя героями кинобоевика «Звездный десант» и пострелять по хищным жукам. На этом, впрочем, создатели VR-Ring решили не останавливаться и задумались о контроллерах-мечах, позволяющих устроить на виртуальной арене филиал средневекового сражения.

На войне как на войне

Но вернемся к киберспорту.

Организаторами турнира 23 мая выступили проект VR-Ring, компания The Psycho и посвященный тематике исторического средневекового боя (ИСБ) портал WMFC. В числе гостей турнира оказались поп-группа «Стрелки» и команда «Баярд», сформированная из российских бойцов ИСБ.

В перерывах между сражениями на виртуальной арене корреспондент ФАН пообщался с организаторами и участниками турнира.

«Используемое нами оборудование частично иностранное, но доработанное в России, например шлемы виртуальной реальности, а частично, как те же контроллеры, — отечественное, — рассказал руководитель проекта VR-Ring Денис Невзоров. — Сам же проект VR-Ring является полностью российским».

На виртуальную арену может попасть любой, достигший 12 лет, добавил собеседник ФАН. Размеры игровых площадок сейчас составляют 7 на 7 метров, что вызвано исключительно размерами предоставленного помещения. Если в распоряжении окажется более крупное помещение, то можно будет увеличить как размеры игровых площадок, так и количество бойцов в каждой команде. С чисто технической точки зрения, тут никаких проблем нет.

«Настройки игрового процесса крайне вариативны. Теоретически это позволяет не только использовать наши технологии в развлекательных целях, но и адаптировать их для тренировок, скажем, стрелков-спортсменов или представителей силовых структур», — отметил Невзоров.

Дополнил этот рассказ боец, судья и тренер ИСБ Иван Васильев, сражавшийся в рядах команды «Баярд».

«Выступления на реальной и виртуальной аренах сильно отличаются друг от друга. Из опыта состязаний по средневековым боям мне в VR-Ring пригодилось, пожалуй, только умение работать в команде, — подчеркнул он. — Несмотря на это и возникавшие технические проблемы, поиграл я с большим удовольствием. Считаю, что результат, продемонстрированный нами сегодня, — отнюдь не наш потолок».

Разумеется, наиболее знаковым для турнира 23 мая стали не соревнования российских команд друг с другом, а бой на сверхдальней дистанции — поединок российских спортсменов с французской командой.

Лучшей среди россиян оказалась команда Noname, которая и разгромила французов. Первая же схватка разделенных 2500 километрами стрелков двух стран закончилась со счетом 5:0 в пользу России. Вот уж воистину — a la guerre comme a la guerre!

Будем надеяться, что оппоненты наших спортсменов не обиделись и впереди нас ждут новые международные турниры на виртуальной игровой арене.