Россия открывает представительства Минобороны РФ в ЦАР и Судане

Москва. 24 мая. Представительства Минобороны РФ будут созданы при министерствах обороны Судана и Центральноафриканской республики. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что РФ и Центральноафриканская республика (ЦАР) подписали межправительственное соглашение о создании представительства Минобороны России при министерстве обороны ЦАР.

В рамках соглашения Россия будет оказывать содействие министерству обороны ЦАР в вопросах военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, российские специалисты будут оказывать помощь в создании Вооруженных сил ЦАР, а также в обучении ремонту и применению вооружения и техники. В документе отмечается, что сотрудники представительства и члены их семей не принимают участие в боевых действиях на территории ЦАР. В состав представительства входят пять человек.

Межправительственное соглашение о создании представительства Минобороны РФ при министерстве обороны Судана вступило в силу 9 мая. Документ предполагает оказание содействия суданской стороне в решении вопросов военного сотрудничества.

«Представительство, его помещения, имущество и архивы пользуются иммунитетами и привилегиями аналогичных тем, которые предусмотрены в отношении дипломатического представительства», — говорится в документе.

Соглашение будет действовать в течение семи лет. Документ будет автоматически продлеваться, пока одна из сторон не примет решение о своем намерении прекратить его действие.