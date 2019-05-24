Звезда «Голоса» вступилась за дочь Алсу перед повторным финалом
Москва, 24 мая. Участница музыкальной программы «Голос» Татьяна Шаманина считает победу финалистки «Голоса. Дети» Микеллы Абрамовой достойной.
Певица высоко оценила выступления 11-летней дочери Алсу — Микеллы. По ее мнению, девочка производит впечатление талантливого и вполне состоявшегося музыканта. Шаманина также пояснила, что те фальшивые ноты, к которым многие придираются, — «огрехи в силу возраста и физических особенностей».
«Видно, что она (Микелла Абрамова) мыслит как артист и переживает то, о чем поет, как взрослая. Да, у нее в финале оказались очень сильные соперники, но считаю, что победа достойная», — добавила звезда «Голоса».
Скандал вокруг детского «Голоса» произошел после того, как победительницей проекта стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Девочка набрала рекордное количество голосов, однако поклонники не поверили в такой успех. В социальных сетях стали писать, что итоги голосования были проплачены. После этого руководство Первого канала начало проверку с привлечением специалистов международной компании. По итогам проверки выяснилось, что была накрутка голосов в пользу дочери Алсу. Первый канал аннулировал результаты. В пятницу пройдет спецвыпуск, детали эфира держатся в секрете.