РЭО нашел возможность снизить тарифы на вывоз мусора

Москва, 24 мая. Делегация Российского экологического оператора (РЭО) познакомилась с немецким опытом сбора и переработки мусора во время рабочего визита в Германию. Больше всего участников поездки заинтересовала дуальная система, при которой граждане платят только за вывоз тех отходов, которые невозможно отправить на переработку.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, немецкий подход позволяет снизить тарифы на вывоз мусора. Все отходы в Германии делятся на две части. За утилизацию мусора, который невозможно переработать, платят граждане. Перерабатываемые отходы за свой счет вывозят производители. Утилизацией занимаются авторизованные компании. Такая система позволяет детализировать крупные электронные товары до уровня мелкой переработки.

Делегация РЭО прибыла с визитом в офис «Дуальной Системы Германии. Зеленая Точка» и встретилась с ее руководством. Стороны договорились, что будут обмениваться опытом и в будущем. Также сотрудники РЭО познакомились с работой завода механико-биологической переработки твердых отходов Remondis. Предприятие специализируется на производстве альтернативного топлива и автоматической сортировке отходов упаковки. В конце визита представители РЭО посетили самый крупный в Европе Технопарк по индустриальной переработке мусора.

Немецкая дуальная система сбора отходов привлекла дополнительные инвестиции в сферу переработки мусора. Это позволило увеличить процент вторично переработанного сырья, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Российского экологического оператора пообещал проверить, как в регионах России обращаются с твердыми отходами. Проблемы обнаружили в 16 регионах страны.