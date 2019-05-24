Психолог рассказала, кому из участников будет сложнее всего в спецвыпуске детского «Голоса»

Российский психолог Светлана Шевченко рассказала, что участникам спецвыпуска музыкального телепроекта «Голос. Дети» необходимо забыть о финале шестого сезона, результаты которого в итоге были аннулированы, и просто сосредоточиться на своем выступлении.

Руководитель группы психологов и автор статей интернет-службы и портала для детей, подростков и родителей Общероссийского детского телефона доверия и директор направления социально-образовательных проектов и программ компании «Искусство тренинга» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей дала ценные советы всем девятерым детям, которые вечером в пятницу выступят в решающей части шестого сезона шоу, выходящего на Первом канале.

— Светлана, итак налицо уникальный момент — отменены результаты финала популярного телепроекта и назначен спецвыпуск. Все бы ничего, но конкурсанты — дети…

— Мне кажется, очень важно понять, что это за ситуация для участников. А это ситуация «второго шанса», которая всегда особенна тем, что дети уже меньше волнуются. Так как самый большой накал страстей и эмоций у них случился в прошлый раз, когда они напрямую конкурировали друг с другом. Кто-то победил, кто-то проиграл, кто-то понял, что занял второе или третье место...

То есть все они уже приобрели, скажем так, мощнейший эмоциональный опыт и сейчас должны снова доказать, что являются профессионалами. Так что первая и самая главная рекомендация — просто еще раз хорошо сделать то, что ребята умеют делать.

— Исходя из ваших слов, можно предположить, что психологически им будет попроще, чем месяц назад во время финала?

— Да, сейчас эмоциональный пласт будет, наверное, несколько на другом уровне.

Далее второй очень важный момент. Вся вот эта история впоследствии ассоциировалась, в основном, с дочкой Алсу (Микеллой Абрамовой. — Прим. ФАН), и многие дети наверняка задавали определенные вопросы, а многие звезды поддерживали какого-то конкретного ребенка.

Все другие участники, которые выступали в финале шоу, невольно были втянуты в эти сплетни, слухи, скандалы, интриги, расследования… И, увы, из-за этой непонятной истории действительно много внимания ушло от их талантов, от их личностей, от их манеры исполнения. По сути, сейчас детям очень важно забыть все это, как говорится, закрыть дверь и конкретно сосредоточиться только на своем исполнении и своем мастерстве. Но никак не на конкуренции: «Кто из нас лучше, кто хуже»!

Надо постараться не думать о пиаре и тех информационных моментах, которые были созданы уже после конкурса. Необходимо сосредоточиться исключительно только на себе.

— Вот просто снова выйти на сцену и доказать?

— Знаете, это здорово, когда человеку дается второй шанс. И если ты в данном телепроекте займешь первое место, то это еще один хороший способ, хорошая возможность показать всем, чего ты на самом деле стоишь.Потому что профессионализм и талант — это не один раз сделать что-то хорошо и лучше всех, а стабильно показывать результат. Так что сегодня выиграет именно тот, кто не просто хорошо выступит, а не хуже, чем в прошлый раз. Тут очень важно, наверное, сказать этим ребятам, чтобы они стремились именно вот к стабильному результату.

— Ясно, что большую роль в скандале сыграли взрослые. Что скажете по этому поводу?

— Конечно — есть игры взрослых, которые часто как бы играют «через детей». Вот эта вся история про власть, влияние, популярность много обсуждалось. Это игры взрослого мира! Участники, чьими бы они ни были детьми, может быть, даже и звезд, все равно остаются детьми. Но при этом они все равно хотят справедливости и честной борьбы. Уверена, что и сама Микелла, кто бы ни был ее родителями, хотела бы выиграть честно.

Мы знаем, что эта девочка получила в свой адрес очень много агрессии, оскорблений. Может быть, в душе она даже пожалела об этой победе. И наверняка у нее возник вопрос: «Я выиграла конкурс, но проиграла в жизни». Потому что все это ужасно и вполне может спровоцировать какой-нибудь нервный срыв.

Так что очень важно настроить детей на то, что есть игры взрослых и вот эта неприглядная история с голосованием, и есть просто ваша манера исполнения, ваш талант, ваша харизма, ваш артистизм... Покажите все это именно вот в своем мире, мире детей! Будьте детьми и не думайте о том, что вас воспримут как представителей взрослого мира — в контексте той истории.

— Можно догадаться, кому из детей будет сложнее всего…

— Прежде всего, всем ребятам надо понять — в жизни вы всегда будете где-то выигрывать, а где-то проигрывать. Но сегодня радуйтесь тому, что вы снова в центре внимания, и это хорошая возможность для вас после предоставленного второго шанса какую-то построить свою дальнейшую карьеру.

Это крутой старт, крутой социальный лифт для музыканта, для исполнителя, чтобы идти дальше. Круто уже просто быть в числе этих детей, и неважно, кто станет лучшим.

Мне кажется, самый, наверное, сложный день — это только у Микеллы. Остальным ребятам будет, наверное, как-то проще, легче выйти на сцену, а вот для Абрамовой это какой-то прям вызов, испытание. Какие бы у нее ни были таланты и родители за плечами, девочке нужно будет выдержать весь этот психологический прессинг, все это давление. В принципе, то, что Микелла выйдет в спецвыпуске соревноваться, это уже маленькая победа! Надо просто выйти к людям и доказать всем, что она человек с характером.

