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Панин пожаловался, что у него украли снятый в Саратове фильм

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Панин пожаловался, что у него украли снятый в Саратове фильм

Москва, 24 мая. У популярного российского актера Алексея Панина украли отснятые для его нового фильма материалы. Артист сообщил об этом в Instagram.

«Мой фильм выйдет неизвестно когда, потому что оператор, который снимал мою картину, оказался вором», — поделился со своими подписчиками артист.

Панин сообщил, что Александр Сюткин — оператор картины — не имеет никакого отношения к кинематографу и только «разводит людей». По словам актера, многие музыканты знают о том, что с Сюткиным «работать нельзя».

Панин пожаловался, что у него украли снятый в Саратове фильм

Артист подчеркнул, что он вместе со своими друзьями готовит материалы, направленные против оператора.

«Сейчас мы с моими друзьями готовим видеоматериалы, которые разошлем везде, чтобы все знали, что работать с ним нельзя», — добавил актер театра и кино.

О планах снять фильм Панин заявил в августе прошлого года. Он отметил, что для него «Я вернусь» станет дебютом в качестве режиссера. Съемки картины проходили в Саратове, в фильме заняты Никита Джигурда и Владимир Епифанцев.

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Автор: Данила Копп
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