Воробьев ответил журналистке из США на слова про игру сборной РФ

Москва, 24 мая. Российские хоккеисты посмеялись про себя над анализом своей игры со стороны американской журналистки Джули Робенхаймер.Об этом рассказал наставник отечественной сборной Илья Воробьев.

По мнению Робенхаймер, модель игры российской команды «абсурдная».

«Они вечно бегут. Мы называем это легкой атлетикой», — сказала журналистка The New York Times в интервью телеканалу RT.

Воробьев прокомментировал слова эксперта NYT, признавшись, что они от души повеселили хоккеистов.

«Мы прочитали сказанное американской журналисткой, и пошли дальше. В душЕ, наверное, посмеялись», — с улыбкой сказал специалист.

Комментарий Джули до такой степени абсурдный, что остается только смеяться. Но все-таки хочется ответить американской корреспондентке. Начнем с того, что Робенхаймер, сама того не осознавая, спорола чушь. Кажется, она даже не смотрела хоккей и сказала первое, что пришло на ум. Понять девушку можно.

Интересно, что автор комментария про «абсурдную» игру россиян, пришла в хоккейную журналистику, имея отдаленное представление о спорте. В 2005 году она боролась за звание «Мисс Нью-Джерси», а в 2006 году участвовала в конкурсе красоты «Мисс Америка». После этого она избрала своим поприщем освещение матчей «Нью-Джерси Дэвилз», начала каждый год ездить на чемпионат мира и работать со сборной США.

При этом, как отмечает портал Sports24, о других командах Мисс Нью-Джерси не имеет никакого представления. Учитывая то, что о сборной РФ у нее также крайне скудные сведения, комментарии про легкую атлетику, выглядят крайне неоднозначно.

Очевидно американская журналистка не понимает, что именно быстрое движение шайбы по льду, точные передачи, стремительные подключения защиты приближают игру к идеальной, и все это есть у россиян. К такой игре стремятся и сборная США, и шведы.

К слову, главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг ранее признался, что является большим поклонником российского хоккея. По его словам, связка Гусев — Кучеров — это «прямо волшебство, эдакий фристайл».

«И в своих командах я всегда старался внедрять похожие вещи. Чтобы игроки отталкивались от ситуации, обостряя игру», — рассказал он в комментарии «Спорт-Экспресс».

Возможно, Робенхаймер следует заняться внимательным изучением хоккейной тактики, либо заняться легкой атлетикой, с которой она поспешила сравнить игру сборной РФ.