Петербургский политтехнолог изобрел тренажер для комплексной постинсультной реабилитации

Молодой политтехнолог Валерий Высоцкий получил экономическое образование и в ближайшее время закончит второй вуз, уже по юридической специальности. А еще он изобрел и изготовил тренажер для комплексной реабилитации людей, перенесших инсульт.

Валерий уверен: его оборудование может помочь многим людям, ведь оно объединяет сразу несколько аналогичных тренажеров и разработано на основе науки бионики. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Восемь лет назад, когда Валерий служил в армии, у его отца случился инсульт. Это событие изменило жизнь всей семьи. Вернувшись на гражданку, Высоцкий вплотную занялся восстановлением здоровья близкого человека.

«Мы прошли несколько реабилитаций в разных организациях, но папа тогда так и не смог восстановить левую руку, — рассказал Валерий. — Я посмотрел, как это все происходит, какие там расписания, тренажеры, способы реабилитаций, — и скомпоновал все это в моем тренажере с учетом науки бионики».

Прикладная наука бионика занимается в том числе применением в технических устройствах принципов человеческого организма. Это наука о движении и функциях тела. По мнению Валерия, большинство современных тренажеров, доступных петербуржцам, сконструированы без учета этой науки.

Например, они оснащены неправильными подвесами для боковых движений, которые не способствуют, а препятствуют процессу восстановления организма.

«Я по образованию экономист, сейчас заканчиваю юридическое. Но в школе я выигрывал много олимпиад в области биологии, эти знания помогли мне разобраться в проблеме, — пояснил Валерий. — Я придумал концепцию, а потом как организатор сплотил механиков и медиков, и мы вместе сделали этот тренажер. Это очень скромные и профессиональные ребята, они работали на волонтерских началах и хотят остаться анонимными. Я показывал свое изобретение специалистам, пока еще неформально, и они его одобрили. Сказали, что оно многим сможет помочь».

По словам Высоцкого, самыми сложными при реализации задуманного стали сварочные работы. Над тренажером трудились почти три недели, но в сентябре 2018 года оборудование было полностью готово к использованию.

«Все прошедшие годы с момента, как отец перенес инсульт, я понимал, что его реабилитацию не удалось довести до ума, — вспоминает Высоцкий. — В прошлом году он наконец получил необходимое оборудование, когда я доделал тренажер. Сейчас папа стал лучше ходить, он продолжает заниматься [на тренажере], и я уверен, что прогресс еще не завершен».

Сейчас молодой политтехнолог размышляет о том, как развить проект и сделать тренажер доступным для других людей, перенесших инсульт. Он ищет спонсоров и технического писателя, который грамотно изложит инновационность изобретения.