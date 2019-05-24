Радикалы-«патриоты» угрожают сорвать концерт Елены Темниковой в Одессе

Киев, 24 мая. Концерт Елены Темниковой в Одессе оказался под угрозой срыва из-за местных радикалов-«патриотов».

Российская артистка должна была выступить сегодня в клубе Ibiza Beach Club, однако агрессивно настроенные активисты местной группировки «Уличный фронт» начали распространять заявления о том, что они вооружатся палками и не дадут провести выступление. Темникову они считают «голосом Кремля».

В частности, лидер этого радикального объединения Демьян Ганул заявил, что Темникова «обожает руководство РФ и (президента России) Путина».

«Разве такие «артисты» должны выступать в украинской Одессе? Если кто забыл, то у нас война уже шестой год, эту войну развязала Российская Федерация», — написал «патриот» на своей странице в Facebook.

Днем ранее он даже обратился с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ). Он пообещал, что концерт будет сорван, если украинские спецслужбы проигнорируют его призыв и не запретят выступление Темниковой.

Он также посетовал, что администрация Ibiza Beach Club от проведения концерта не отказалась, хотя «патриоты» пытались убедить их, что российская артистка не должна выступать в Одессе.

Вместо этого на странице клуба в Facebook было опубликовано открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, посвященное Темниковой. Организаторы концерта сообщили, что замглавы Госпогранслужбы Украины Юрий Гресько распорядился не впускать Темникову на Украину, и этом ставит под угрозу ее выступления в Одессе и Киеве. При этом приказ Гресько был устным и неофициальным, не подтвердили запрет в СБУ. Однако в Ibiza Beach Club все равно боятся, что Темникову не пустят в страну, а после этого последуют запреты концертов и других артистов.