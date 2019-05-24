Молдавские киберсолдаты на страже родного «обезьянника». Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над очередным документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают ему в работе сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.

Присылают, честно скажу, разное. Например, комментарии пользователей молдавских социальных сетей, в которых обсуждалась моя майская депортация.

Так, некто Петр 17 мая 2019 года в 14.38 написал: «Пусть молится Богу, что не оказался в обезьяннике. Почему журналиста Александра Малькевича не впустили в Молдову? По всей видимости, власти решили не рисковать и уберечь его от тюрьмы».

Впечатление от этого усилил и Валентин Римский, сообщивший мне в личных сообщениях, что «в РМ царит судебный беспредел. Легко можно получить, например, 6,5 лет тюрьмы за мнимое принуждение к попрошайничеству, в чем можно убедиться, просмотрев копию оригинала жалобы Михаила Сакара в ЕСПЧ, КПЧ ООН и его приговор».

После чего прислал мне целый набор файлов, посвященных лично его делу.

«В декабре 2017 года я освободился по УДО после более 8 лет тюрьмы, куда меня определил Воронин в 2009-м по сфабрикованному полицией делу о фальшивых долларах для цветной революции, — пишет он. — В 2015 году я выиграл в ЕСПЧ 3000 евро по ст. 5 Конвенции, но добиться ревизии дела в ВСП РМ не удалось. Уже более 5 лет жду решения ЕСПЧ по ст. 6 Конвенции. В тюрьме хапнул рак желудка из-за интенсивного пассивного курения в течение двух последних месяцев в камере №162, куда меня специально определил главный садист ПУ РМ начальник ПУ-13 подполковник Пынтя Игорь, узнав, что у меня — правозащитника — сильная аллергия на табачный дым».

Большое количество материалов, посвященных судебной системе Молдавии (она же РМ, она же Республика Молдова), есть на сайте Euroliberali.md, а также на портале Curaj.TV.

Как выживают в молдавских тюрьмах?

Вот вам видео из камеры 162 тюрьмы ПУ-13; в ней сидел Валентин Римский, который комментирует это так: «Здесь мой сокамерник Криницкий Владимир, 1988 г. р. По приказу начальника И. Пынтя был зверски избит четырьмя малолетками, что запечатлели камеры наблюдения. Снял побои, но прокуроры дело отказались возбудить. Видео на русском, я его присовокупил к своей жалобе №6492/14 в ЕСПЧ».

Было и еще одно видео, но его уже оперативно подчистили. Это телефонный звонок из ПУ-5 (Кагул) на румынском, где узник рассказывает страшные вещи — честно говоря, похлеще Бухенвальда: заключенные втыкают себе в грудь гвозди, засовывают ложки в легкие, отрезают по четыре пальца… И все это — в знак протеста против чудовищных условий содержания и жестокого к себе отношения, в том числе со стороны медицинского персонала.

Предлагаю молдавским официальным лицам тоже активно взять себе на вооружение хештег от украинских соседей — «#ЦеЕвропа»; Aceasta este Europa это будет… ну такая себе, «очень восточная», что ли.

Однако вернусь к теме депортации — и моей, и в целом. Вопрос о причинах «депортационного террора» молдавских властей является риторическим. Нужно признать, что в последние годы внешняя и внутренняя политика республики обрела подчеркнуто антироссийский характер.

На территории Молдавии ограничено вещание российских телеканалов. Причем начало этому процессу было положено еще в период Евромайдана на Украине. Тогда республиканский координационный совет по телевидению и радио запретил вещание в Молдавии канала «Россия 24». В январе 2018 года был подписан закон о борьбе с «российской пропагандой». Чтобы утвердить его, власти республики пошли даже на временное отстранение президента Игоря Додона от должности.

Интересно, что две трети жителей Молдавии выступают против запрета в стране российских новостных и аналитических передач. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, представленного молдавской Ассоциацией социологов и демографов. Исследование проводилось со 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 человека из 91 населенного пункта Молдавии. Согласно результатам опроса, против ограничения передач из России высказались 64,2% респондентов, 19,5% не стали отвечать на данный вопрос и лишь 16,3% опрошенных поддержали введение запрета.

Как свидетельствуют аналитики Фонда защиты национальных ценностей, «по утверждению молдавских парламентариев, этот закон, фактически запрещающий российское телевидение, необходим для продвижения национального языка и отечественной продукции. Видимо, вещание в Молдавии каналов на румынском, английском и других европейских языках никакой угрозы для их языка и культуры не представляет, что, конечно, очень странно.

Кроме того, совершенно вольготно себя ощущают СМИ, в том числе местные, которые открыто выступают за упразднение государственности Республики Молдова: агитируют во всех программах за так называемое воссоединение с Румынией. Получается, что подобные СМИ могут существовать, а информация, поступающая на языке, на котором, кстати, говорит значительное число жителей Молдавии, попадает под запрет».

Параллельно были внесены поправки в законодательство, усиливающие контроль властей над собственно молдавскими СМИ. Размер штрафов за различные нарушения со стороны массмедиа был увеличен в 5-10 раз. Координационный совет по телерадиовещанию Молдавии получил право своим решением отзывать лицензию у СМИ.

В результате площадка оппозиционных медиа начала систематично «зачищаться». На фоне блокирования другого альтернативного источника информации в лице российских СМИ это обернулось началом трансформации медиаполя республики в площадку правительственной пропаганды.

От слов — к делам. Власти республики с трибуны ООН объявили российских миротворцев в Приднестровье «оккупантами» (проигнорировав то, что их присутствие оговаривается соглашением между Кишиневом и Москвой от 1992 г.). Была заблокирована ротация российского воинского контингента через аэропорт Кишинева.

Молдавия приняла участие в военных учениях на территории Украины, проходивших совместно с силами НАТО. Власти республики заявили о планах создания особого батальона совместно с Грузией и Украиной. Целью этого подразделения должна стать «защита от России».

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Молдавия последовательно поддерживает антироссийские резолюции.

Цель всех этих действий легко понять.

Достаточно сопоставить содержание выступлений двух государственных деятелей. В первом случае речь идет об интервью, которое дал украинскому изданию «Европейская правда» спикер парламента Молдавии Андриан Канду в феврале 2019 г.

«Наша команда — то есть мы вместе с премьером Филипом, лидером партии Плахотнюком — постоянно борется с РФ! — заявил он. — Наше противостояние с Россией продолжается последние три года. Это мы высылали российских дипломатов, это мы объявляли Рогозина персоной нон грата. Мы почти ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта, запрещая им въезд в Молдову — начиная с так называемых российских «журналистов» и так далее».

Во втором случае объектом анализа должно стать выступление заместителя главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Эдриана Брэдшоу на состоявшейся 23 апреля 2015 г. встрече с тогдашним президентом Молдавии Николае Тимофти. В своей речи генерал отметил, что Североатлантический альянс ценит действия властей Молдавии «по подавлению пропаганды, отражению кибератак и борьбе с экономическим давлением [со стороны России]».

Представляете? Уже тогда, несколько лет назад, задолго до нашего «вмешательства в американские выборы» отважные молдавские киберпрофессионалы помогали НАТО удерживать «цифровую оборону Европы». Я прослезился…

Таким образом, есть вполне очевидный «заказ» на проведение антироссийской политики со стороны государств — лидеров НАТО. И власти Молдавии прилагают все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям «партнеров».

Одновременно у руководства правящей (пока еще) Демократической партии Молдовы появляется предлог для сведения счетов с политическими оппонентами. Примером может служить срыв планов по созданию совместных предприятий с Россией в Гагаузии — регионе, население и элиты которой всегда выступали за сотрудничество с РФ и находились в оппозиции к «демократам».

Кроме того, давление на российских журналистов позволяет ограничить масштабы распространения альтернативной точки зрения на происходящее в медиаполе республики. Так теперь и живем: с помощью закрытых каналов связи получаем информацию от молдавских коллег — и предаем огласке.

И дальше будем.

Первую часть цикла читайте здесь.

Вторая часть цикла читайте здесь.