Активист Врански пытается раздуть «екатеринбургский скандал» в парке Петербурга

Санкт-Петербург, 24 мая. Координатор общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански воспользовался строительными волнениями в Екатеринбурге и начал распространять недостоверную информацию о якобы незаконном строительстве храма в Южно-Приморском парке.

Напомним, акции протеста в Екатеринбурге были связаны с возможным возведением церкви в парковой зоне. В итоге местные власти и общественность смогли наладить диалог, а специалисты ВЦИОМ выяснили, что горожане не против появления нового храма, но поддерживают его строительство в другом месте. В настоящее время администрация Екатеринбурга готовит опрос о дальнейшей судьбе храма.

Врански воспользовался случившимся и начал распространять информацию о том, что в петербургском Южно-Приморском парке якобы незаконно возводят церковный комплекс. Более того, под предлогом сбора подписей против строительства активист устроил несогласованный митинг 20 мая, поставив горожан под угрозу быть задержанными полицией.

Истинное положение дел выглядит следующим образом. По данным компетентных органов Петербурга, территория в парке (земельный участок напротив дома 24, корпус 1, литера А по улице Доблести) имеет вид разрешенного использования «для размещения религиозных объектов». Приход храма Покрова Божией Матери использует его на основании договора аренды, заключенного с правительством Петербурга.

Подчеркнем, что эта территория не является объектом зеленых насаждений общего пользования городского значения и не включена в адресный перечень территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.

При этом Врански утверждает, что церковь якобы является самостроем. Однако он почему-то не упоминает, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти области принял решение об обращении постройки в собственность города.

Нет в призывах Врански и информации о том, что в 2018 году после рассмотрения предоставленной приходом исходно-разрешительной и проектной документации по благоустройству участка Смольный выдал акт обследования зеленых насаждений.

Этот документ предусматривает реконструкцию зоны зеленых насаждений в части устройства пешеходных дорожек, детской площадки. На все плановые работы на участке были выданы ордера ГАТИ. При этом снос зеленых насаждений документами не предусмотрен и по факту не осуществляется. Работы капитального характера на этом участке не ведутся, поскольку разрешения на них выдано не было.

Из всего этого можно сделать вывод, что никакого якобы незаконного строительства на этом участке не ведется, и целью работ является благоустройство огороженной забором территории.

Таким образом, Врански либо не владеет достоверными сведениями о строительстве храма, либо намеренно искажает их, защищая интересы третьих лиц.