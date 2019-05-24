Терезу Мэй может сменить Борис Джонсон. События дня. ФАН-ТВ

Отставка Терезы Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. С поста она уйдет 7 июня. Неожиданным такое решение уж точно не назовешь. Голосования за варианты сделки по «Brexit» проходили не единожды. И каждый раз идеи Мэй отвергали. Сам же выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, но его перенести на 31 октября. И уже ясно, что вечные отсрочки повлекут за собой немалые финансовые потери. Во всем депутаты винили и винят Мэй и несколько раз они подталкивали ее к отставке. Во время своей прощальной речи премьер-министр слез не скрывала.
«Скоро я покину должность, которая была для меня великой честью. Я — вторая женщина премьер-министр, но точно не последняя. Я ухожу, не держа зла, а с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», — заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.
Пост премьер-министра Великобритании Мэй заняла в 2016 году. До этого она была министром по делам женщин и равноправия, также главой МВД. О дальнейшей ее судьбе пока ничего неизвестно. Об отставке премьера высказались и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, годы премьерства Мэй стали непростым периодом для двусторонних отношений.
«К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот. Период Терезы Мэй относится к непростому периоду наших двусторонних отношений», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Кто придет на место Мэй? Кто сможет решить судьбу плана «Brexit»? Основной кандидат на должность премьер-министра Великобритании — экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он уже заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру. Такую же возможность рассматривает бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, если вместо Мэй придет человек похожий на Лидсом, то, возможно, вопрос выхода из Евросоюза наконец решится.
«В отличие от Джонсона, Лидсом сможет объединить партию, но опять-таки для этого нужна общая позиция по Brexit, которая обеспечит голосование практически всей фракции за единый какой-то проект, чего Мэй сделать не смогла», — сказал Владимир Брутер, политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований.
Пол Уилан остается в СИЗО
Подозреваемый в шпионаже Пол Уилан останется в СИЗО до 29 августа. Срок его заключения продлили в Лефортовском районном суде Москвы. Напомню, что его задержали в конце прошлого года. Американец Уилан — он же гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании — был пойман, когда ему передавали флешку с именами сотрудников российских спецслужб. В ФСБ заявили, что они сорвали серьезную операцию американцев. Но Уилан свою вину не признал и заявил, что попросту прибыл в Москву на свадьбу. И защита уверена, что Уилана невинно оклеветали:
«Поскольку произошло задержание, как он заявлял с самого начала, его подставил знакомый, которого он знал порядка 10 лет. Они ездили отдыхать в Сергиев Посад, у водопада фотографировались, Троицкую лавру снимали, шашлык был, отдыхали, выпивали. Вот эти фотографии он ждал. И считал, что на той флешке, которую ему передали, были те фотографии. То есть секретных данных, которые влияют на безопасность нашей страны, он не ожидал», — считает Владимир Жеребенков, адвокат.
Но, на то она и защита. И в XXI веке обычные фотографии с отдыха можно было передать удаленно. И здесь явно все не так просто. Естественно посольство США призывает российские власти немедленно предоставить консульский доступ к обвиняемому в шпионаже. Похоже, они забыли, как сами перекрыли доступ наших дипломатов к Марии Бутиной, которую, кстати, арестовали вообще без причины, и дали реальный срок. А здесь другая картина, Уилана взяли с поличным. Его обвиняют по статье «шпионаж». Она предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По словам защиты, рассмотрение громкого дела уже по существу начнется не раньше, чем через полгода.
Дела против Порошенко
Не менее серьезный срок может грозить и бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Против него возбудили уголовное дело. Уже третье по счету. Об этом сообщил бывший замглавы администрации экс-главы государства Виктора Януковича Андрей Портнов.
«Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», — Андрей Портнов, экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.
За разоблачение Порошенко юрист Портнов взялся сразу после возвращения на Украину. На родной земле он не был 5 лет. Уехал сразу после смены государственной власти. Если заглянуть в соцсети Портнова, то можно понять, что за происходящим на Украине он весьма интересовался. Видимо, даже собирал компроматы. По словам Портнова, Госбюро расследований Украины занимается делом об «отмывании» Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов. Эти средства экс-президент якобы получил после продажи завода «Кузня на Рыбальском». Кстати, уголовное производство о незаконном обогащении Порошенко, антикоррупционная прокуратура Украины уже открыла. Еще одно дело завели в связи с провокацией в Керченском проливе. Портнов обвинил Порошенко и намеренно хотел ввести в стране военное положения, и отменить президентские выборы. Мы продолжим следить за тем, как будут развиваться события по этим обвинениям.