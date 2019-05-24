Терезу Мэй может сменить Борис Джонсон. События дня. ФАН-ТВ

Отставка Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. С поста она уйдет 7 июня. Неожиданным такое решение уж точно не назовешь. Голосования за варианты сделки по «Brexit» проходили не единожды. И каждый раз идеи Мэй отвергали. Сам же выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, но его перенести на 31 октября. И уже ясно, что вечные отсрочки повлекут за собой немалые финансовые потери. Во всем депутаты винили и винят Мэй и несколько раз они подталкивали ее к отставке. Во время своей прощальной речи премьер-министр слез не скрывала.

«Скоро я покину должность, которая была для меня великой честью. Я — вторая женщина премьер-министр, но точно не последняя. Я ухожу, не держа зла, а с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», — заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Пост премьер-министра Великобритании Мэй заняла в 2016 году. До этого она была министром по делам женщин и равноправия, также главой МВД. О дальнейшей ее судьбе пока ничего неизвестно. Об отставке премьера высказались и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, годы премьерства Мэй стали непростым периодом для двусторонних отношений.

«К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот. Период Терезы Мэй относится к непростому периоду наших двусторонних отношений», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Кто придет на место Мэй? Кто сможет решить судьбу плана «Brexit»? Основной кандидат на должность премьер-министра Великобритании — экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он уже заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру. Такую же возможность рассматривает бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, если вместо Мэй придет человек похожий на Лидсом, то, возможно, вопрос выхода из Евросоюза наконец решится.