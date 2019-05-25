Сирия итоги недели 19 – 25 мая: контратака «Тахрир аш-Шам» в Кафр-Набуде, боевики распространили фейк о химоружии

Гуманитарное перемирие в Идлибе На этой неделе, для восстановления гуманитарной обстановки в провинции Идлиб, армия Сирии с полуночи 18 мая в одностороннем порядке прекратила ведение огня в зоне деэскалации. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, перемирие было введено на всех участках линии соприкосновения и должно было продлиться 72 часа. Тем не менее, боевики незаконных вооруженных формирований, расположенных в Идлибской зоне, продолжили обстреливать позиции правительственной армии Сирийской Арабской Республики и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Только за 18-19 мая наблюдателями из России было зафиксировано 13 таких атак со стороны боевиков, в результате которых пострадали трое сирийских военных.

Контратака боевиков в Кафр-Набуде Воспользовавшись гуманитарным перемирием, боевики попытались переломить ход наступления Сирийской арабской армии на севере провинции Хама. Незаконные вооруженные формирования, входящие в террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли масштабное нападение на позиции сирийской армии на севере провинции Хама в ночь на 22 мая Основной целью боевиков стал населенный пункт Кафр-Набуда, ранее освобожденный САА. В ходе атаки боевики активно применяли тяжелое вооружение, которое, согласно астанинским договоренностям от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года, должно было давно быть выведено из зоны деэскалации. По данным Минобороны РФ, в атаке на Кафр-Набуду участвовало до 500 боевиков, 7 танков, 4 боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 2 автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками. Ночную атаку подразделениям сирийской армии удалось отбить, однако ранним утром боевики, перегруппировавшись, атаковали Кафр-Набуду с северо-востока и захватили окраину поселения. В результате боев сирийские военные вынуждены были оставить поселение для проведения ударов артиллерией и авиации по наступающим силам противника. В данный момент бои за Кафр-Набуду продолжаются: террористы активно пытаются отстоять город, в то время, как сирийская армия ведет наступление с двух флангов на позиции боевиков.

Бои в Северной Латакии Сложная обстановка сохраняется и в горных районах Северной Латакии, где правительственные силы осаждают укрепленный оплот исламистов в городе Кабана. С 30 апреля части Сирийской арабской армии неоднократно пытались продвинуться в направлении Кабаны, однако прочно окопавшимся в горах Латакии террористам удалось отразить все атаки. На этой неделе силы боевиков предприняли попытку контратаки под Кабаной и обстреляли позиции Сирийской арабской армии. В ходе ожесточенных боев армейские подразделения оттеснили нападение радикалов к исходным позициям. С воздуха по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Кабаны точечные удары наносят ВВС Сирии и ВКС России – поскольку есть достоверная информация, что именно из этого района боевики продолжают безуспешные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим».

Фейк о химатаке под Кабаной Между тем, боевики и их покровители в странах Запада вновь пытаются раскрутить истерию вокруг химического оружия . 19 мая источники, связанные с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что правительственные силы якобы обстреляли боевиков «ракетами с хлором» в районе населенного пункта Кабана. Спустя несколько часов сирийская армия выпустила официальное опровержение — никаких «ракет с хлором» в Латакии не применялось, САА не располагает химическим оружием и не считает его применение допустимым. Тем не менее спустя несколько дней Госдепартамент США счел необходимым выпустить «предостережение», пообещав «адекватный ответ». Напомним, что последние провокации боевиков с химическим оружием приводили к тому, что США и их союзники атаковывали силы, лояльные законному правительству Сирии во главе с Башаром Асадом. А вскоре западные исследователи вывели ложь террористов на чистую воду . Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека», которая считается оппозиционным Дамаску медиаисточником, выяснила, что в ходе боев в Кабане пострадали четыре боевика из запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» — союзников «Ан-Нусры» в Идлибе. Как сообщили SOHR несколько источников, «туркестанцы» находились в одном из подземных укрытий в горном районе Джебель аль-Акрад во время обстрела со стороны правительственных сил, которые отвечали на удары боевиков. Террористы получили легкие ранения в результате близкого попадания снаряда или ракеты, и сильно надышались пылью, поднятой при обстреле. Раненых боевиков направили в госпиталь в городе Джиср аш-Шугур, где оказалось, что один из них страдает от бронхиальной астмы — из-за пыли у него случился тяжелый приступ удушья. Именно эта ситуация и породила слухи о применении армией «химического оружия». Как пишет SOHR, видеозапись из госпиталя с кашляющим и стонущим боевиком была немедленно отправлена террористами «своим людям», близким к правительству Турции (которое последовательно поддерживает антиправительственные силы в Идлибе), а также организациям в Турции, связанным с Госдепартаментом США и дипломатами других стран. Одновременно за разработку темы о «химатаке» взялись медиаисточники «Тахрир аш-Шам». Таким образом, враги законного правительства Сирии раздули ничтожный случай, произошедший в районе ожесточенных столкновений между террористами и правительственными силами, в повод для военного воздействия на Дамаск.

Теракты ИГИЛ на востоке Сирии Между тем, на востоке Сирии, оккупированном курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» и международной коалицией во главе с США, по-прежнему сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на крушение последнего оплота запрещенного в России «Исламского государства» в Багузе, количество террористических акций, убийств, подрывов и нападений на курдские силы на левобережье Евфрата продолжает расти. Так, террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за два крупных террористических акта, произошедших 20 мая на восточном берегу Евфрата. Атаке боевиков подвергся учебный центр SDF «Аль-Асад», расположенный в пригороде Ракки. Отряд ИГИЛ подъехал на пикапах к контрольно-пропускному пункту и открыл беспорядочный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В завязавшейся перестрелке погибли семь курдских бойцов, 11 получили ранения. Ответным огнем уничтожено два террориста, повреждены оказались две «технички» ИГ. Согласно информации интернет-издания «Амак», которое считается одним из официальных медиаресурсов «Исламского государства», с начала мая более 160 курдских бойцов было убито и ранено. Анализ курдских информационных ресурсов показывает, что эта цифра недалека от истины, что подтверждается большими потерями среди курдских сепаратистов. Тем не менее, американское военное командование и американские СМИ игнорируют любые упоминания о нападениях «спящих ячеек» ИГИЛ на востоке Сирии и закрывают глаза на растущий масштаб диверсий и терактов.