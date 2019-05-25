США угрожают «Северному потоку - 2». Мир за неделю. ФАН-ТВ

Инаугурация Зеленского Украина «короновала» своего президента под номером шесть. Инаугурация Владимира Зеленского прошла в понедельник, 20 мая. На торжество в Верховную раду комик буквально влетел на крыльях народной любви, раздавая по ходу поцелуи и селфи. Все, как подобает истинному «слуге народа» — роль простого учителя истории Василия Голобородько из одноименного сериала так приросла к актеру, что он воплотил в жизнь незатейливый сценарий и стал-таки Зе-президентом по образу и подобию своего экранного героя. После присяги на украинской Конституции и Пересопницком Евангелии «пан Володымир» в прямом эфире обратился к стране со словами «дорогой народ» и пообещал сделать все, чтобы в ближайшие пять лет украинцы «не плакали». А вот Раде, напротив, радоваться нечему: Зеленский публично заявил о ее роспуске и обозначил кадровые перестановки в Правительстве. Чиновникам же дал новую заповедь «не сотвори себе кумира». «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент — это не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей! И перед каждым решением смотрите им в глаза» — сказал Владимир Зеленский, Президент Украины.

Переговоры Путина с Меркель и Макроном О смене власти на многострадальной Украине шла речь и во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина с лидерами Германии и Франции — Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Стороны, в частности, выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений. Так что пану Зеленскому придется досконально изучить этот документ для решения кровавого конфликта в Донбассе. Обсудило политическое трио и самые болезненные точки на геополитической карте мира: ядерную сделку с Ираном, бесчинства радикальных группировок в Сирии. Но темой номер один, все же, стало долгожданное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Меркель и Макрон поддержали курс на полное восстановление прав нашей страны в ПАСЕ. Хождения по мукам начались после Крымских событий в 2014 году, когда наша страна оказалась под жесткими санкциями ассамблеи и лишилась права голоса. При этом до 2017-го Россия исправно платила взносы, а это немного немало 33 миллиона евро в год. Последние пару лет мы перестали выбрасывать деньги на ветер, справедливо дожидаясь восстановления нашей делегации в правах. И, аллилуйя! На прошлой неделе ситуация кардинально поменялась. Комитет министров Совета Европы постановил, что равные права обязательны для всех членов ПАСЕ и Россия — не исключение. И это несмотря на требование Украины «не пущать» обратно страну-соседку. Однако европейцы проигнорировали этот негромкий глас вопиющего в пустыне. Кажется, под украинскую бандуру в Старом Свете плясать уже изрядно подустали. «Киев по-прежнему продолжает ту линию, которая проводилась при президенте Порошенко. Если в реальности все будет именно так, то это будет большая ошибка новой администрации, потому что политика Порошенко привела Украину в тупик», — сказал Владимир Джабаров, член Совета Федерации.

Строительство «Северного потока — 2» Остановить «Северный поток — 2» — новая сверхзадача Вашингтона. Министр энергетики США Рик Перри пригрозил пресловутыми санкциями за строительство российско-немецкого газопровода. Свои волчьи экономические аппетиты Штаты прикрывают риторикой о якобы нарушении энергозависимости Европы. Куда уж лучше ей, старушке, покупать вместо качественного недорогого газа из России свое сланцевое месиво по баснословному ценнику! В той же тональности вещает упертая Дания, которая не выдает разрешение на прокладку газопровода. Так родина «Нильса с дикими гусями» печется об экологии. Хотя Германия, Финляндия, Швеция и Россия доказали — все чисто! Естественно, недовольна проектом века и Украина, ей выгоден газовый транзит из нашей страны. Это все-таки 3 млрд долларов в год. Что называется, гривны в кассу — газ в европейские массы! Да и своровать чужое голубое топливо, как показывает практика, рука у Киева не дрогнет. Несмотря на козни заговорщиков запуск «Северного потока — 2» не откладывается. Об этом сообщил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — считает Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром». Если несговорчивая Дания подпишет разрешение, то поставки газа стартуют уже с начала следующего года. Бросать столь амбициозный проект на полпути — а строительство газопровода уже реально завершено более чем на 50% — и обидно, и затратно. Размах «Северного потока — 2» впечатляет. Две нитки газопровода мощностью до 55 млрд кубометров газа в год пройдут по дну Балтийского моря и соединят два берега — российский и немецкий.