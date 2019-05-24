Альбац и Синдеева не нашли слов о попадании The New Times и «Дождя» в Классификатор СМИ

Москва, 24 мая. Главный редактор интернет-издания The New Times Евгения Альбац отказалась комментировать попадание данного СМИ в Классификатор СМИ, обнародованный Федеральным агентством новостей.

«Я с вами не буду разговаривать. Всего доброго!» — сказала она.

Также корреспонденты ФАН обратились к владельцу и генеральному директору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой с тем, чтобы предоставить «Дождю» возможность высказать свою позицию относительно Классификатора СМИ и своего места в нем. Только услышав, что звонок из Федерального агентства новостей, Синдеева отказалась продолжить разговор и положила трубку, даже не выслушав суть обращения.

Напомним, что 23 мая 2019 года ФАН обнародовал Классификатор средств массовой информации, в который вошли 100 самых читаемых изданий с федеральным охватом. СМИ разделены на несколько категорий: иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные и патриотические.

По мнению составителей Классификатора, ряд источников подсовывают пользователю откровенные fake news. В связи с бездействием Роскомнадзора ФАН взял на себя ответственность за классификацию Интернет-СМИ. Свою главную задачу составители Классификатора видят в создании «азбуки онлайн-СМИ», которая позволит читателям выбрать среди огромного количества ресурсов наиболее надежные источники информации.