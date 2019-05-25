Арашукова лишили статуса сенатора. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Очередной случай с SSJ-100
Sukhoi Superjet 100 вновь оказался в центре внимания. Самолет этой модели прервал взлет из Ульяновска в Москву. Причина — отказ гидросистемы. Вдобавок к этому пассажиры заявили, что не будут рисковать жизнью и отказываются лететь даже на другом «Суперджете». Через несколько часов их отправили в столицу на резервном Airbus. Напомним, репутация у Sukhoi Superjet 100 испортилась после случая в Шереметьево. Самолет, который следовал из Москвы в Мурманск, совершил жестокую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. После этого в сети появилась петиция, призывающая запретить эксплуатацию «Суперджетов».
Ту-134 на пенсии
А советский и российский самолет Ту-134 ушел на заслуженный отдых. Воздушное судно этой модели совершило последний пассажирский рейс. Самолет доставил 70 человек из Иркутска в Мирный. Свою воздушную карьеру Ту-134 начал еще в 60-х — именно тогда его разработали конструкторы из бюро имени Андрея Туполева. За долгие годы было создано более 800 различных модификаций самолета, который стал одним из самых популярных в СССР. Последнюю модель эксплуатировала компания «Алроса» — она и обслужила последний иркутский рейс. Многолетний путь воздушное судно закончит в Новосибирском музее авиации.
Съезд профсоюзов
Трудовым вопросам, но уже не авиационным, свое внимание на этой неделе уделил и Владимир Путин. В Москве прошел юбилейный, десятый съезд Федерации независимых профсоюзов страны. Участие в нем приняли политические партии, общественность и более 600 делегатов от разных организаций. Это люди, которые неравнодушны к защите прав трудящихся.
«Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют, иногда и такое тоже бывает, созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, а это не что иное, как самоуправство, произвол, безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи», — заявил Владимир Путин, президент России.
Владимир Путин обратился к правительству и отдельно к главам регионов. Основной посыл — наладить трехсторонние контакты не только работодателей с профсоюзами, но и с властями, а все вопросы решать сообща. Президент подчеркнул, что в ближайшие годы экономика и рынок труда непременно изменятся, а вместе с ними и трудовые отношения.
Вручение государственных наград
Лучшие из лучших. Те, кто делает наше с вами будущее сегодня, получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина. Летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства — 30 талантливейших людей собрались в Екатерининском зале Кремля. Одной из высших наград России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного удостоена председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.
«У меня 47 лет трудового стажа, и все эти годы я работала на государственной службе. В этой награде, которую мне вручили, вклад всех моих коллег и соратников, с кем я шла по жизни. Моих замечательных учителей, наставников. Самые яркие, интересные и содержательные годы — это годы работы в вашей команде, Владимир Владимирович. Я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете», — сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Также орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получили космонавты Олег Новицкий и Андрей Борисенко, актер и режиссер Сергей Маковецкий. Орденами Дружбы президент отметил эстрадную певицу Ларису Долину, главу Международной федерации футбола Джованни Инфантино.
«Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества», — подчеркнул глава государства.
Арашукова лишили статуса сенатора
Российский Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Причина: чиновник не представил в нужный срок декларацию о своих доходах. И неудивительно. Сейчас он сейчас находится в СИЗО. Экс-сенатора обвиняют в организации убийств, давлении на свидетелей и еще ряде криминальных пунктов. Кроме политика, на скамье подсудимых и его отец — Рауль — по делу об организации преступного сообщества и многомиллиардных хищениях в «Газпроме». Впрочем, вину ни тот, ни другой пока не признают.
Радикалы в Астрахани
В Астрахани задержали возможных участников радикальной группировки, которые планировали серию атак. По версии следствия, трое мужчин создали в городе организованную группу. Они вербовали людей, в том числе из Краснодарского края. Во время обысков в квартире у радикалов нашли взрывчатые вещества, бутылки с зажигательной смесью, запрещенную литературу, а также ножи и нацистскую атрибутику. Следователи отмечают, что среди радикалов проводились тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия. Подозреваемые создавали взрывчатые вещества, а также пытались приобрести оружие.
«Китовая тюрьма»
Владелец «китовой тюрьмы» отказался выпускать на волю косаток. Он заявил, что млекопитающие его собственность. Также Алексей Решетов отметил, что обитатели бухт находятся в нормальном состоянии. Кстати, 23 мая Южно-Сахалинский городской суд отказался возвращать исковое заявление экологов, которые требовали выпустить косаток из «китовой тюрьмы». Дальнейшая судьба их так до сих пор неизвестна. Напомним, что скандал вокруг так называемой «китовой тюрьмы» разгорелся в прошлом году. Тогда появилась информация, что из России в Китай незаконно планируют продать 13 краснокнижных млекопитающих. Всего же в «заточении» находятся около ста косаток и белух. Условия, в которых они содержатся, признаны экологами неприемлемыми, животных выловили с многочисленными нарушениями. Возбуждены уголовные и административные дела.