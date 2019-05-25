Арашукова лишили статуса сенатора. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Очередной случай с SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 вновь оказался в центре внимания. Самолет этой модели прервал взлет из Ульяновска в Москву. Причина — отказ гидросистемы. Вдобавок к этому пассажиры заявили, что не будут рисковать жизнью и отказываются лететь даже на другом «Суперджете». Через несколько часов их отправили в столицу на резервном Airbus. Напомним, репутация у Sukhoi Superjet 100 испортилась после случая в Шереметьево. Самолет, который следовал из Москвы в Мурманск, совершил жестокую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. После этого в сети появилась петиция, призывающая запретить эксплуатацию «Суперджетов».

Ту-134 на пенсии А советский и российский самолет Ту-134 ушел на заслуженный отдых. Воздушное судно этой модели совершило последний пассажирский рейс. Самолет доставил 70 человек из Иркутска в Мирный. Свою воздушную карьеру Ту-134 начал еще в 60-х — именно тогда его разработали конструкторы из бюро имени Андрея Туполева. За долгие годы было создано более 800 различных модификаций самолета, который стал одним из самых популярных в СССР. Последнюю модель эксплуатировала компания «Алроса» — она и обслужила последний иркутский рейс. Многолетний путь воздушное судно закончит в Новосибирском музее авиации.

Съезд профсоюзов Трудовым вопросам, но уже не авиационным, свое внимание на этой неделе уделил и Владимир Путин. В Москве прошел юбилейный, десятый съезд Федерации независимых профсоюзов страны. Участие в нем приняли политические партии, общественность и более 600 делегатов от разных организаций. Это люди, которые неравнодушны к защите прав трудящихся. «Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют, иногда и такое тоже бывает, созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, а это не что иное, как самоуправство, произвол, безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи», — заявил Владимир Путин, президент России. Владимир Путин обратился к правительству и отдельно к главам регионов. Основной посыл — наладить трехсторонние контакты не только работодателей с профсоюзами, но и с властями, а все вопросы решать сообща. Президент подчеркнул, что в ближайшие годы экономика и рынок труда непременно изменятся, а вместе с ними и трудовые отношения.

Вручение государственных наград Лучшие из лучших. Те, кто делает наше с вами будущее сегодня, получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина. Летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства — 30 талантливейших людей собрались в Екатерининском зале Кремля. Одной из высших наград России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного удостоена председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. «У меня 47 лет трудового стажа, и все эти годы я работала на государственной службе. В этой награде, которую мне вручили, вклад всех моих коллег и соратников, с кем я шла по жизни. Моих замечательных учителей, наставников. Самые яркие, интересные и содержательные годы — это годы работы в вашей команде, Владимир Владимирович. Я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете», — сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Также орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получили космонавты Олег Новицкий и Андрей Борисенко, актер и режиссер Сергей Маковецкий. Орденами Дружбы президент отметил эстрадную певицу Ларису Долину, главу Международной федерации футбола Джованни Инфантино. «Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества», — подчеркнул глава государства.

Арашукова лишили статуса сенатора Российский Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Причина: чиновник не представил в нужный срок декларацию о своих доходах. И неудивительно. Сейчас он сейчас находится в СИЗО. Экс-сенатора обвиняют в организации убийств, давлении на свидетелей и еще ряде криминальных пунктов. Кроме политика, на скамье подсудимых и его отец — Рауль — по делу об организации преступного сообщества и многомиллиардных хищениях в «Газпроме». Впрочем, вину ни тот, ни другой пока не признают.

Радикалы в Астрахани В Астрахани задержали возможных участников радикальной группировки, которые планировали серию атак. По версии следствия, трое мужчин создали в городе организованную группу. Они вербовали людей, в том числе из Краснодарского края. Во время обысков в квартире у радикалов нашли взрывчатые вещества, бутылки с зажигательной смесью, запрещенную литературу, а также ножи и нацистскую атрибутику. Следователи отмечают, что среди радикалов проводились тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия. Подозреваемые создавали взрывчатые вещества, а также пытались приобрести оружие.