Россияне раскупили первую сотню Renault Arkana за три часа после старта продаж

Москва, 24 мая. Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка раскупили в онлайн-шоуруме за три часа после старта продаж. Об этом заявили сегодня представители бренда.

В пресс-службе уточнили, что первыми владельцами французской новинки стали водители из более чем 25 российских городов. Стоимость купе-кроссовера в топовой комплектации Edition One составляет 1 млн 419 тыс. 990 рублей. Отмечается, что в очередь на новую модель записались более 10 тыс. автолюбителей. В связи с этим компания Renault выставит на продажу еще одну партию из сотни кроссоверов.

Как сообщал ранее телеканал RT, Arkana выпускается на предприятии Renault в Москве. Купе-кроссовер построен на модульной платформе нового поколения. Его оснастили интеллектуальной системой полного привода с тремя режимами работы, клиренс составляет 205 мм.

Arkana оборудован полностью светодиодные фары, имеет подогрев руля, кожаный салон с климат-контролем. Кроме того, в машине установлена мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном. Она позволяет подключаться к Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс.Авто». Помимо этого, автомобиль оснастили аудиосистемой Bose, камерами кругового обзора, а также функцией контроля слепых зон.