ФАН вносит изменения в Классификатор СМИ

Проект «Классификатор СМИ», который мы накануне запустили, вызвал большой ажиотаж. Мы выслушали немало критики, много советов и пожеланий и, что особенно приятно, слов благодарности и бодрых напутствий. Все это подтверждает, что ФАН задумал правильный и нужный проект.

Должны признать, что не обошлось без неточностей и помарок. Неопределенность по нескольким позициям привела к тому, что в первой версии классификации не нашли себя коллеги из нескольких важных российских ресурсов. Что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает, а это точно не про нас — и сейчас исправляем ситуацию.

Как сказал в интервью ФАН известный ведущий Артем Шейнин, «сегодня любой, кто пытается получить какую-то полезную информацию в СМИ или в Интернете, похож на человека, которого носит в ночном океане».

«…Хоть какой-то ориентир, какие-то маяки, берега, буйки, как угодно, в этом безбрежном море информации — такой классификатор необходим», — уверен Шейнин.

Напоминаем, что наша цель — создание полноценного классификатора, азбуки онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации. Своими замечаниями и предложениями вы можете делиться в комментариях, писать нам на почту info@riafan.ru и во «ВКонтакте».

Иностранные СМИ

Иностранные СМИ Русская служба BBC Вещала на радиоволнах в России с 1941 по 2017 год. Cейчас новости Русской службы BBC доступны только в Интернете. СМИ регулярно публикует материалы, представляющие коррумпированных деятелей оппозиции мучениками и жертвами режима, а также приветствует в своих публикациях антироссийские санкции Запада. Офис СМИ находится в Лондоне. Глава Русской службы BBC: Сара Гибсон.

Иностранные СМИ «Медуза» Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное экс главным редактором портала Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. СМИ пропагандирует гомосексуализм, разжигает межнациональную рознь, публикует заказные материалы, рекламирующие мошеннические интернет-сервисы, дискредитирует благотворительные организации. Офис СМИ находится в Риге. Главный редактор: Иван Колпаков.

Иностранные СМИ Русская служба «Радио Свобода» Финансируется Конгрессом США. В декабре 2017 года СМИ было признано Минюстом России иностранным агентом. На территории России вещает исключительно в Интернете. В своих публикациях и программах искажает исторические факты, поддерживает антироссийские санкции, прославляет лидеров российской оппозиции и критикует российские власти. Штаб-квартира русской службы находится в Москве. Главный редактор: Дмитрий Волчек.

Иностранные СМИ «Idel. Реалии» Проект радио «Свобода». Интернет-СМИ, освещающее новости Поволжья. Работает с 2016 года. Выступает в поддержку террористов, провоцирует разжигание межнациональной розни. Штаб-квартира СМИ находится в Казани. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Андрей Григорьев.

Иностранные СМИ «Крым. Реалии» Проект «Радио Свобода». Ресурс был создан вскоре после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в 2014 году. Трактует присоединение Крыма к России как аннексию и оккупацию, занимается пропагандой экстремизма и разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира ресурса находится в Киеве. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Владимир Притула.

Иностранные СМИ «Кавказ. Реалии» Проект «Радио Свобода». СМИ освещает новости из жизни северокавказских республик, входящих в состав РФ. Публикации СМИ призывают северокавказские народы к сепаратизму и экстремизму. Издание занимается пропагандой экстремизма и терроризма. Штаб-квартира СМИ находится в Праге. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Александра Гармажапова.

Иностранные СМИ «Сибирь. Реалии» Проект «Радио Свобода», существующий с 2017 года. Журналисты СМИ в своих публикациях искажают исторические факты, поддерживают сепаратизм, распространяют не соответствующую действительности информацию о нарушениях прав человека в Сибири. Минюст РФ признал это СМИ иноагентом. Штаб-квартира ресурса находится в Томске. Главный редактор: Юлия Мучник.

Иностранные СМИ Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» Международная радиослужба, вещающая на татарском, башкирском и крымско-татарском языках. Осуществляла радиовещание на территории России с 1947 по 2016 годы. С 2016 года работает в России как интернет-СМИ. Пропагандирует экстремизм и сепаратизм. Штаб-квартира издания находится в Праге. Главный редактор: Рим Гильфанов.

Иностранные СМИ Русская служба «Голоса Америки» Российский филиал радиовещательной американской корпорации, финансируемой Конгрессом США. Вещала на радиоволнах в России с 1947 по 2008 год. Сейчас работает исключительно в Интернете. Занимается пропагандой русофобии и экстремизма, а также разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира русской службы «Голоса Америки» находится в Вашингтоне. СМИ признано иноагентом. Главный редактор: Александр Герасимов.

Иностранные СМИ Buzzfeed Russia Российское подразделение американского медиахолдинга, созданного в 2006 году. Российский филиал работает с 2016 года как Telegram-канал. Раздувает скандалы о «произволе» региональных властей, выступает в защиту коррумпированных оппозиционеров. Штаб-квартира ресурса находится в Москве. Главный редактор: Виктор Степанов.

Иностранные СМИ Euronews Euronews (Евроновости) — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках. Основан 1 января 1993 года. В российской прессе высказывались сомнения относительно объективности и непредвзятости комментариев русской команды Евроньюс по острым политическим вопросам. Главный редактор: Питер Барабас.

Антироссийские СМИ

Антироссийские СМИ ИноСМИ.ru ИноСМИ.ru (от «Иностранные СМИ») — интернет-портал, отслеживающий и переводящий на русский язык статьи из зарубежных (преимущественно западных) печатных СМИ и медиаизданий. Круг тем широк, большинство статей — аналитические материалы западных журналистов, так или иначе связанные с Россией и содержащие порой очень острую критику. Главный редактор: Алексей Дубосарский.

Антироссийские СМИ РБК Этот российский медиахолдинг определяет свою миссию якобы как предоставление аудитории актуальной деловой информации, «удобных площадок для обмена опытом и знаниями». Однако на самом деле издание публикует антироссийские материалы. Также РБК не гнушается как «бизнес-издание» публиковать «расследования» о российских военных, которые якобы были на Украине в 2014 году. Главный редактор: Игорь Тросников, Елизавета Голикова.

Антироссийские СМИ Телеканал «Дождь» Не отличается объективной подачей новостей. Даже свою популярность телеканал получил благодаря «суперспособности» искажать реальную картину и публиковать провокационные опросы. После опроса про блокаду Ленинграда «Дождь» был отключен от кабельных сетей. Сотрудники Роскомнадзора и прокуратуры внимательно следят за деятельностью канала. Генеральный директор: Наталья Синдеева.

Антироссийские СМИ «Коммерсантъ» Регулярно публикует оскорбительные и недостоверные материалы. В конце 2011 года в одной из статей была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес президента РФ Владимира Путина, который на тот момент был председателем правительства РФ. Владелец СМИ Алишер Усманов заявил, что подобные материалы граничат с «мелким хулиганством». Главный редактор был уволен. Главный редактор: Владимир Желонкин.

Антироссийские СМИ «Ведомости» Электронная газета «Ведомости» выражает проамериканскую точку зрения на все, что происходит в России. Статьи по сути своей представляют американский манифест о взгляде Вашингтона на Москву. С завидной периодичностью публикуются «расследования», не имеющие существенных оснований. Главный редактор: Илья Булавинов.

Антироссийские СМИ «Медиазона» Некрупное издание, проект ярко выраженного оппозиционного характера. Основными материалами портала являются скандальные истории о политических и уголовных процессах. Один из основателей издания — участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая в 2008 году на пятом месяце беременности приняла участие в скандальной сексуальной оргии в Биологическом музее имени Тимирязева. Главный редактор: Сергей Смирнов.

Антироссийские СМИ Радио «Эхо Москвы» Является одним из главных антироссийских и проамериканских ресурсов. Формально принадлежит Газпрому, но финансируется, как уверяет «Эхо», самостоятельно, исключительно за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и прочего. Главред Алексей Венедиктов является ярким оппозиционером и не скрывает этого.

Антироссийские СМИ Грани.ру Мелкое издание. Большинство публикаций и роликов сделано в поддержку оппозиционеров и политических заключенных. Также редакция пытается освещать мировые политические события, но делает это весьма субъективно. Тот факт, что владельцем интернет-издания до 2005 года являлся Борис Березовский, бросает тень и на сегодняшнюю деятельность редакции. Генеральный директор: Юлия Березовская.

Антироссийские СМИ Новая газета Одно из самых главных печатных изданий несистемных оппозиционеров. Примечательно, что НГ не скрывает своей радикальной «белоленточности». Владельцами СМИ являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западнолюбивый бывший президент СССР Михаил Горбачев. Главный редактор: Сергей Кожеуров.

Антироссийские СМИ «Росбалт» Этот информационный портал смог «облепить» своим антироссийским и проамериканским мнением все новости и аналитические статьи (или их подобие). Раздел «Мнения» почти полностью состоит из оппозиционных статей. В апреле в редакции проводились обыски сотрудниками правоохранительных органов. Главный редактор: Николай Ульянов.

Антироссийские СМИ Знак.ком Является российским интернет-изданием, которое было основано журналисткой Аксаной Пановой в 2012 году. Она не раз была привлечена к уголовной ответственности за свою «журналистскую» деятельность и вымогательство. Шеф-редактор: Дмитрий Колезев.

Антироссийские СМИ «Сноб» Российское СМИ, которое позиционирует себя как «проект для международного сообщества успешных профессионалов». Он был создан основателем издательского дома «Коммерсантъ» Владимиром Яковлевым в 2008 году. На сайте публикуются авторские материалы, зачастую оппозиционной точки зрения. Главный редактор: Сергей Цехмистренко.

Антироссийские СМИ Republic Мелкое российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город». До ноября 2016 года сайт назывался Slon. Генеральный директор: Александр Винокуров. Главный редактор: Полина Потапова.

Антироссийские СМИ RTVI RTVI является русскоязычным международным телеканалом со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Аудитория СМИ составляет порядка 25 миллионов человек в США, Канаде, Австралии, Грузии, Прибалтике и странах СНГ. Телеканал активно поддерживают многие антироссийские издания, начиная «Коммерсантом» и заканчивая «Медузой». Глава информационной службы: Алексей Пивоваров.

Антироссийские СМИ Newsru.com Полузабытое псевдоновостное издание принадлежит бывшему российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому, который в 2000 году бежал из России. Он менял гражданства как перчатки: российское, израильское и испанское. В итоге доказал, что является потомком евреев, изгнанных из Израиля. «Журналисты» редакции не справляются с задачей проверять публикуемую информацию, что привело к претензиям от редакции RT. Главные редакторы: Игорь Барчугов, Елена Березницкая-Бруни.

Антироссийские СМИ Полит.ру Ранее являлось частью Zhurnal.ru, далее стало отдельным изданием под руководством Дмитрия Ицковича, Модеста Колерова и Кирилла Рогова, пишущего для «Новой газеты» и «Ведомостей». Зарегистрировано в качестве интернет-СМИ в 1998 году. На посту главного редактора Полит.ру долго не задерживались. Со сменой начальства менялся идеологический вектор издания. Сейчас известно аналитическими материалами, зачастую несущими антироссийский посыл. Председатель редсовета: Дмитрий Ицкович.

Антироссийские СМИ Ежедневный журнал Незначительное СМИ. Многие материалы редакции посвящены информации о «маршах несогласных» и написаны с намеками на экстремизм. 10 марта 2010 года «Ежедневный журнал» разместил обращение к гражданам России «Путин должен уйти», за что подвергся шквалу критики. С 13 марта 2014 года сайт был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Главный редактор: Александр Рыклин.

Антироссийские СМИ Colta.ru Руководство этого издания на каждом углу заявляет о своей независимости, однако плотно сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля. Авторы этого СМИ публиковали материалы про «аннексию Крыма» и «узников Болотной». Помимо этого, редакция Colta.ru активно участвовала в кампании против Олимпиады в Сочи. Главный редактор: Мария Степанова.

Антироссийские СМИ МБХ-Медиа МБХ-Медиа является новостным сайтом осужденного и выпущенного после помилования оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского. Сам олигарх не раз высказывался против правительства России и политического режима в стране. Ходорковский отлично жонглирует фактами, пытаясь выдать желаемое за действительное. Главный редактор: Вероника Куцылло.

Антироссийские СМИ Деловой Петербург «Деловой Петербург», как сообщает само издание, является центральной деловой газетой Северной столицы. После «смены власти» в издании стали массово увольняться известные журналисты. ДП изменил свое направление и ушел от бизнеса в сторону политики и общества. Главный редактор: Артемий Смирнов.

Антироссийские СМИ Business.fm Владельцы радио называют себя первой деловой радиостанцией в России. Входит в медиахолдинг «Румедиа». В своих передачах радиоведущие не отличаются сдержанностью и периодически резко негативно высказываются о ситуации в России. Главный редактор: Илья Копелевич.

Антироссийские СМИ Русский репортер Главным редактором «Русского репортера» стал журналист Виталий Лейбин, до этого возглавлявший интернет-издание «Полит.ру». В 2014 году редакцию потряс серьезный скандал — Арбитражный суд Москвы взыскал с «Русского репортера» и медиахолдинга «Эксперт» 44,4 млн рублей в пользу иска о возмещении вреда деловой репутации Институту стволовых клеток человека. Главный редактор: Виталий Лейбин.

Антироссийские СМИ 7Х7 Journal У истоков создания стояла группа общественников и предпринимателей города. Руководство с гордостью заявляет, что редакция — это «пространство, свободное от государства» и независимый проект. Журналисты поставили себе амбициозную задачу — «привлечь к сотрудничеству все живые силы гражданского общества». Судя по всему, именно поэтому они освещают лишь митинги, приумножая количество участников. Главный редактор: Софья Ежова.

Антироссийские СМИ Hearst Shkulev Digital Regional Network Федеральная сеть интернет-порталов, представленная более чем в 40 городах России. Активно продвигает антироссийскую позицию через местную повестку. Материнская компания — американская компания Hearst Corporation. В число порталов входят интернет-газета «Фонтанка.Ру» (принадлежит лично основателю Виктору Шкулеву), а также сеть городских сайтов НГС, сайт e1.ru, нижегородский NN.RU, городской сайт «Самара24», пермский PRM.RU, портал «Сочи-Экспресс» и др. Сеть NGS.RU охватывает все основные города Сибири. Президент с 2015 года по настоящее время: Наталья Шкулева. Основатель: Виктор Шкулев.

Антироссийские СМИ The New Times The New Times (до 2007 года — «Новое время») — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся в печатной версии с 1943 по 2017 год и выходящий в интернет-формате. Авторы снисходительно или критично относятся к российской власти, а лидеров оппозиции идеализируют и относятся с пиететом. Издание не раз штрафовали за нарушения, например за оправдание терроризма. Известна сомнительная история сбора огромной суммы на оплату штрафов, судьба которой неизвестна. Главный редактор: Евгения Альбац.

Антироссийские СМИ TJournal Онлайн-издание о технологиях и трендах. Издание также является агрегатором новостей. Публикации популярных материалов из социальных сетей. Мнения экспертов, авторские колонки специалистов интернет-рынка. На сайте регулярно проходят онлайн-трансляции, IT-конференции. Также публикуются главные политические новости, занимательные факты из жизни известных людей. Основано в 2011 году. Главный редактор: Никита Лихачев.

Антироссийские СМИ Lenta.ru На портале публикуются новости со всего мира. Нередко выходят материалы провокационного и откровенно антироссийского содержания. Авторов издания также подозревали в фабрикации публикаций. Главный редактор: Владимир Тодоров.

Общественно-политические СМИ

Общественно-политические СМИ «Московский комсомолец» «Московский комсомолец» (МК) — советская и российская ежедневная (в постсоветский период: понедельник — суббота) общественно-политическая газета. Спектр публикаций крайне широкий — от серьезных политических расследований до полуюмористических новостных заметок. Политнастроения в статьях в основном нейтральные, хотя встречаются и уколы в адрес властей, и критика оппозиции. Главный редактор и учредитель: Павел Гусев.

Общественно-политические СМИ News.ru Относительно новый портал, существующий с 2017 года. На ресурсе публикуются как новости, так и экспертные мнения, лонгриды, спецпроекты. Политнастроения в статьях в основном нейтральные, хотя встречаются и уколы в адрес властей, и критика оппозиции. И.о. главного редактора: Мусейб Алекперов.

Общественно-политические СМИ Деловая газета «ВЗГЛЯД.РУ» Издание специализируется на оперативных новостях, публикации актуальной информации и аналитических материалов о российской и международной политике, бизнесе и финансах, а также событиях культуры и спорта. Аудитория издания — деловые люди, работающие в самых разных отраслях российского бизнеса. Главный редактор и учредитель: Константин Кондрашин.

Общественно-политические СМИ «Свободная пресса» Российское общественно-политическое интернет-издание, основанное в декабре 2008 года. На портале выходят материалы антироссийского содержания. Также сайт является площадкой для публикации авторских колонок. Ею пользуются, в том числе, лица, деструктивно настроенные по отношению к РФ. Главный редактор и учредитель: Сергей Шаргунов.

Общественно-политические СМИ Портал «Южный Федеральный» Созданный в 2003 году российский портал, который считает своей миссией публикацию материалов о событиях в Южном федеральном округе. Однако значительное количество новостей на сайте — материалы о событиях остальной части России и мира. На портале освещаются вопросы региональной и международной политики, экономики, культуры, религии, социальной сферы. Главный редактор: Наталья Тарасенко.

Общественно-политические СМИ Ридус Новостной портал с элементами «гражданской журналистики», то есть часть контента предоставляется пользователями ресурса. Сайт создан блогером Ильей Варламовым в сентябре 2011 году. С 2012 года единственным акционером портала является акционерное общество «КАМАЗ». Издание освещает как мировые события, так и ситуацию внутри страны. В отдельном разделе публикуются авторские материалы, присланные блогерами. Главный редактор: Андрей Гулютин.

Общественно-политические СМИ ИА REGNUM Федеральное информационное агентство, распространяющее новости России и ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних агентств и партнеров. Сфера вещания ИА REGNUM сегодня охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья. Главный редактор: Модест Колеров.

Общественно-политические СМИ ИА Eurasia Daily Информационное агентство Eurasia Daily (EADaily) было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте. Агентство EADaily специализируется на сборе экспертных оценок, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки. Главный редактор: Алексей Демин.

Общественно-политические СМИ Национальная служба новостей (НСН) Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» входит в топ-4 федеральных информагентств по Индексу цитируемости в российских СМИ (Медиалогия). НСН обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу три радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио JAZZ», входящих в Мультимедиа Холдинг. Главный редактор: Сергей Горбачев.

Общественно-политические СМИ «Дни.ру» В результатах поисковой выдачи появляется с определением «Новости шоу-бизнеса». Издание позиционирует себя как «влиятельную российскую интернет-газету» и настаивает на том, что является одним из первых крупных отечественных интернет-СМИ, которое работает с 2000 года. Кроме новостей шоу-бизнеса, публикует материалы о политике, экономике. Главный редактор: Евгений Абрамкин.

Общественно-политические СМИ Россия-Культура Сайт телеканала «Культура». Телеканал учрежден указом президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года. На сайте дублируются новости культурной жизни страны и мира, выходящие на ТВ, телепрограмма. «Россия-Культура» сотрудничает с крупнейшими телевизионными компаниями мира: BBC, RAI, Discovery, европейскими телеканалами ARTE, ZDF, PBS, ORF. Главный редактор: Сергей Шумаков.

Общественно-политические СМИ Medialeaks Развлекательный портал, собирающий на своих страницах новости шоу-бизнеса, популярные мемы, видео из соцсетей, главные тренды. Medialeaks публикует и главные мировые новости, однако, по утверждению редакции, они должны быть интересны аудитории. Развлекательное пространство, которое позволяет отдохнуть от политики, криминала и работы. Издание основано 11 октября 2013 г. Главный редактор: Айдар Бурибаев.

Общественно-политические СМИ The Village Путеводитель по Москве, Санкт-Петербургу и другим мегаполисам, рассказывающий о ресторанах и барах, магазинах, интересных местах для путешествий. На сайте собраны также познавательные материалы о здоровье и моде, лайфхаки. Основано в 2012 году. Главный редактор г. Москва: Таня Симакова. Главный редактор г. Санкт-Петербург: Петр Биргер.

Общественно-политические СМИ Афиша Расписания выставок, спектаклей, концертов, клубных событий фильмов, Справочник развлекательных заведений. Рецензии к кинофильмам, спектаклям, новости шоу-бизнеса. На сайте можно узнать о культурных событиях в интересующем городе России, выбрав регион из обширного предложенного списка. Печатный журнал выходил с 1999 по 2015 год, сайт работает с 2010 года. Другие проекты «Афиши»: Афиша Daily, Пикник «Афиши», «Афиша-Еда», «Афиша Дети», Путеводители «Афиши». Шеф-редактор: Роман Бобылев.

Общественно-политические СМИ Собака.ру Первый локальный глянцевый журнал в Санкт-Петербурге, издается с 1999 года. Сайт во многом дублирует печатную версию журнала и содержит разделы «Главное», «Стиль», «Образ жизни», «Светская хроника». Веб-версия дополняется ежедневными новостями из культурной и общественной жизни. Главный редактор: Яна Милорадовская.

Общественно-политические СМИ Tatler Анонсы и репортажи со светских мероприятий Москвы, мировые новости культуры и моды. Новости кино, ночных клубов, ресторанов. Фотографии коллекций моды последних сезонов. «Гламурный» журнал основан в Британии в 1901 году. В России появился в сентябре 2008 года. Главный редактор в России: Ксения Соловьева.

Общественно-политические СМИ Hello Новости о творческой и частной жизни звезд. Фоторепортажи со светских мероприятий. Статьи о моде, красоте и стиле. Главный редактор: Светлана Бондарчук.

Общественно-политические СМИ 7 дней Новости шоу-бизнеса, светская хроника, интервью со звездами. Видео- и фотогалереи. Материалы журналов «Караван историй» и «Караван историй. Коллекция». Обзоры фильмов, статьи о путешествиях и моде. Главный редактор: Татьяна Пустынникова.

Общественно-политические СМИ Esquire Ежемесячный мужской журнал, основанный в 1933 году в США. Основные темы: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью. На сайте представлены статьи свежего номера журнала Esquire по разделам: истории, правила жизни, вещи, фотографии. Онлайн-версия дополняется главными новостями. Главный редактор: Сергей Минаев.

Общественно-политические СМИ РИА VladTime На сайте могут размещаться материалы российских информационных агентств РИА Новости, ТАСС с соответствующей пометкой о принадлежности материала. Новости России, Украины и мира. Кроме новостей шоу-бизнеса, размещены статьи о политике, экономике, социальной жизни. Главный редактор: Андрей Швец.

Общественно-политические СМИ Ура.ру Ура.ру (URA.Ru) — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году журналистом Аксаной Пановой, специализирующееся на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, при этом специализируется не только на региональной повестке, но и федеральной. Главный редактор: Иван Некрасов.

Общественно-политические СМИ Forbes Forbes («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Российская версия журнала Forbes издается с апреля 2004 года. Главный редактор: Николай Мазурин.

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Общественно-политические СМИ «Аргументы недели» «Аргументы недели» (прежнее название — «Аргументы и время») — еженедельная социально-аналитическая газета, издается в России, странах СНГ и за рубежом. Также существует электронная версия газеты — сетевое издание «Аргументы недели». Позиционирует себя как «газета для всей семьи». Основные темы газеты: политика, экономика, социальные проблемы, культура и спорт, здоровье, сад и огород, шоу-бизнес. Главный редактор: Андрей Угланов.

Общественно-политические СМИ «Независимая газета» «Независимая газета» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета. Учреждена Московским городским советом в 1990 году, стала одним из первых независимых СМИ в СССР и России, затем была частью медиахолдинга Бориса Березовского. В августе 2005 года состоялась продажа «Независимой газеты» помощнику министра экономического развития Германа Грефа Константину Ремчукову. Главный редактор: Константин Ремчуков.

Общественно-политические СМИ ОТР Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный телеканал общественного направления. Цели — создание условий для преодоления социальной и политической вялости населения, формирование культуры участия в общественной жизни, развитие социальной среды и коммуникации как социально одобренных и престижных стремлений, развитие гражданского общества в России, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. Главный редактор: Анатолий Лысенко.

Общественно-политические СМИ «Военное обозрение» Сетевое издание «Военное обозрение» ведет свою работу с 2010 года, занимаясь публикацией актуальных новостей и информационно-аналитических статей следующей направленности: военное дело, геополитика, виды вооружений, ход и итоги военных конфликтов, общественное мнение по ряду социальных и экономических вопросов. Главный редактор: Вадим Смирнов.

Общественно-политические СМИ «Говорит Москва» «Говорит Москва» — московская радиостанция, основанная Сергеем Доренко в начале 2014 года. Все публикации — новости без яркой эмоциональной окраски. Яркое отличие станции — полный интерактив. Слушатели могут поделиться новостями в прямом эфире с помощью телефона, СМС, социальных сетей в любой программе. Это позволяет собирать как провластную публику, так и оппозиционную, лавируя меж двух стихий.

Общественно-политические СМИ ИА REX ИА REX (Рэкс / Рекс) — федеральное информационное агентство, международное экспертное сообщество. Агентство ориентировано на информирование аудитории о событиях в России и за рубежом, знакомит читателей с мнением независимых экспертов, их реакцией на эти события. Новости политики, экономики и бизнеса, культуры, острые общественные проблемы — все это является предметом освещения в материалах агентства. Главный редактор: Евгений Москвичев.

Общественно-политические СМИ «Собеседник» «Собеседник» — общероссийская еженедельная общественно-политическая газета. Выпускается Издательским домом «Собеседник». Периодичность — один раз в неделю (по вторникам). Обзор новостей, экспертные комментарии и развлекательный контент. В больших симпатиях или антипатиях к власти или оппозиции издание уличить сложно, так как тон подачи нейтральный. Главный редактор: Антон Зарицкий.

Общественно-политические СМИ РИА «Новый день» Российское информационное агентство «Новый День» освещает новостную повестку с разных сторон, зачастую используя кликбейтные заголовки и публикуя разного рода «жареные» новости. Однако делается это без чрезмерных перегибов. В публикациях есть региональное разделение, но общее направление — федеральная повестка. Главный редактор: Полина Румянцева.

Государственные СМИ

Государственные СМИ «Российская газета» Официальный печатный орган правительства РФ, в котором размещаются указы и публикуются законы. Главный редактор с 2001 года — Владислав Александрович Фронин, выходец из «Комсомольской правды» советского периода. По факту «Российская газета» пишет обо всем как общественно-политическая газета: от критики фильмов до криминала. Главный редактор: Владислав Фронин.

Государственные СМИ Еженедельник «Звезда» Еженедельник «Звезда» — российский информационно-аналитический интернет-портал, входит в медиагруппу «Звезда», которую курирует министерство обороны России. Издание публикует информационные и аналитические материалы, в которых освещаются аспекты жизни российской армии, ее развития и перспектив; раскрываются темы политической жизни России и внешнеполитической деятельности. Главный редактор: Юрий Строев.

Государственные СМИ «Парламентская газета» Общественно-политическое издание Федерального собрания РФ. Официальный публикатор законов и нормативных актов палат парламента. Входит в топ-10 наиболее цитируемых изданий по версии «Медиалогии». С 2012 года главный редактор — Александр Коренников, ранее глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ СПб. Издание доступно разъясняет, как влияют на жизнь людей принятые законы, регулярно информирует аудиторию о вступающих в силу законах и постановлениях правительства. Главный редактор: Александр Коренников.

Государственные СМИ «Красная звезда» «Красная звезда» — газета Вооруженных сил Российской Федерации. Главный редактор с августа 1998 года — полковник Ефимов Николай Николаевич. Тематика — исключительно внутривоенная, пропагандистская в советском стиле. Главный редактор: Николай Ефимов.

Государственные СМИ ТАСС ТАСС — государственное информагентство, номер два в России. Работают по всем темам, более официозно, чем РИА. Избегают тем светской жизни, материалов «в соцсетях высмеяли». Гендиректор с 2012 года — Сергей Михайлов, однокурсник министра культуры — Владимира Мединского (МГИМО). Гендиректор: Сергей Михайлов.

Государственные СМИ РИА Новости РИА Новости — государственное информагентство, неофициально номер один в России. Работает по всему спектру тем, менее официозная повестка, чем у ТАСС. Есть специализированные сайты, такие как Р-Спорт, РАПСИ, Прайм, сеть Спутник за рубежом. Официальное название МИА «Россия Сегодня». Гендиректор: Дмитрий Киселев.

Государственные СМИ «Интерфакс» Независимое информагентство, входит в большую тройку наряду с ТАСС и РИА Новости. Считается «лучшим» по экономическим новостям. В структуре есть проект СПАРК-Интерфакс. Терминал развивается лучше сайта. 50% акций Интерфакс принадлежит Михаилу Комиссару, основателю агентства, выходец из Центрального радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. В 1997–1998 недолго работал в администрации президента Ельцина. Он же является гендиректором (фактически главредом) агентства. Гендиректор: Михаил Комиссар.

Государственные СМИ Russia Today Государственный телеканал, рассчитанный на вещание за рубежом. Имеет английскую, испанскую, французскую, арабскую версии. На Западе представляет точку зрения России, работает по дискуссионным темам. По бумагам входит в группу МИА «Россия Сегодня», по факту через АНО «ТВ-Новости» независим от нее. Имеется русскоязычный сайт, и русскоязычные проекты, в которые набираются люди из оппозиции: Мария Баронова, Екатерина Винокурова. Главный редактор: Маргарита Симоньян.

Государственные СМИ Россия-1, Россия-24, Вести FM Сеть ВГТРК. Гендиректор Олег Добродеев с 2004 года. Россия-24 — информационный телеканал, построенный по принципу Евроньюс, главред — Евгений Бекасов. Тематика — весь мир, Россия, общество. «Россия-1» — флагманский телеканал ВГТРК, гендиректор Антон Златопольский, информационные программы, ток-шоу, сериалы, по факту — вторая кнопка ТВ. Руководитель Екатерина Щелкина. Гендиректор: Олег Добродеев.

Государственные СМИ Первый канал Российская телекомпания, на 38,9% принадлежит Росимуществу, 29% у Национальной медиагруппы (Ковальчук), 20% — ВТБ-Капитал. Освещают весь спектр тем, позиционируя себя главным телеканалом. От ток-шоу Малышевой (здоровье), КВН (юмор) до авторских программ Познера. Гендиректор: Константин Эрнст.

Государственные СМИ ТВ Центр Принадлежит большей частью правительству Москвы. Освещает все темы, но менее популярен, низкобюджетен по сравнению с остальными федеральными каналами. Гендиректор: Юлия Быстрицкая.

Государственные СМИ 360 Принадлежит правительству Московской области. Вещает также в Москве и кабельных сетях. И. о. гендиректора — Алексей Каклюгин с апреля 2019 года. Предыдущий гендиректор Вячеслав Духин перешел на работу замдиректором по информационной политике ППК «Российский экологический оператор». Телеканал освещает все темы от международных до подмосковных. И. о. гендиректора: Алексей Каклюгин.

Государственные СМИ «Радио Маяк» Входит в сеть ВГТРК. «Радио Маяк» — разговорно-развлекательная, музыкальная радиостанция, глава — Ольга Рыбина. «Вести ФМ» — информационная, общественно-политическая радиостанция, освещают все темы. Одна из известных программ — с Соловьевым-журналистом. Гендиректор: Олег Добродеев.

Патриотические СМИ

Патриотические СМИ Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» — проект, представляющий собой сочетание авторского взгляда на актуальные темы и новостного портала. Портал публикует аналитику по политической и экономической ситуации в мире, интересные факты и видео, инфографику и опросы. Главный редактор: Дина Федорова.

Патриотические СМИ Интернет-издание «Газета.Ru» «Газета.Ru» — общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году. Круглосуточно освещает российские и мировые новости. Входит в группу компаний Rambler&Co. Издание входило в топ-5 самых посещаемых ресурсов Рунета в категории «Новости и СМИ». Главный редактор: Ольга Алексеева.

Патриотические СМИ Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) — современный интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и мире. Издание специализируется на оперативном и разностороннем освещении актуальных событий, проводит интервью с политиками, выпускает эксклюзивные материалы из горячих точек. Главный редактор: Евгений Дабижа.

Патриотические СМИ Газета «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание (с 1997 года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (2010–2014). Входят в издательский дом «Комсомольская правда». Газета основана 13 марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ. Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Главный редактор: Владимир Сунгоркин.

Патриотические СМИ Общественно-политический журнал «ПолитЭксперт» Общественно-политический онлайн-журнал «ПолитЭксперт» публикует как оперативные новостные сообщения, так и аналитические материалы, сопровождающиеся мультимедийным контентом, а также переводы иностранных изданий. Главный редактор: Дарья Морозова.

Патриотические СМИ Газета «Известия» «Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета, учрежденная в марте 1917 года. Тематика — освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни. Главный редактор: Сергей Коротеев.

Патриотические СМИ Информационный портал «НьюИнформ» Издание «Ньюинформ» — информационно-аналитический интернет-портал. Сайт освещает события, происходящие в России и мире. Портал содержит материалы о состоянии внутренней и внешней политики, экономики России. Главный редактор: Алексей Коломенцев.

Патриотические СМИ Интернет-издание LIFE.RU Интернет-издание Life.ru — первый по срочным новостям. Как сообщает само издание о себе на официальном сайте, пишет и публикует актуальные и срочные новости, профессиональные репортажи. Изначальный формат ресурса: новостной таблоид. Главный редактор: Андрей Бурцев.

Патриотические СМИ Издание «ПолитРоссия» ПолитРоссия — сетевое издание о политике и обществе. Публикует статьи, в которых отражается актуальный взгляд на реальные события, профессиональную аналитику, а также собственные расследования. Главный редактор: Вероника Бреслер.

Патриотические СМИ Телеканал «ЦарьГрад» «Царьград ТВ» — российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный российским бизнесменом Константином Малофеевым. Выступает с консервативных и монархических позиций. Главный редактор: Елена Шаройкина.

Патриотические СМИ ИА «Политика Сегодня» Информационное агентство «Политика Сегодня» — интернет-издание о политике. Журналисты издания предлагают читателям только актуальные и свежие новости из политического мира России и зарубежных стран, а также эксклюзивные и аналитические материалы и комментарии. Главный редактор: Алексей Мавлиев.

Патриотические СМИ ИА Sputnik International Sputnik International — новостное агентство, включающее вебсайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня». Агентство имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в США, Египте, Китае, Британии, Уругвае, Киргизии. Главный редактор: Маргарита Симоньян.

Патриотические СМИ ФБА «Экономика Сегодня» ФБА «Экономика сегодня» предоставляет читателям оперативные актуальные новости из ключевых сфер экономики: промышленность, бизнес, финансы, строительство, торговля, технологии. Главный редактор: Елена Васильева.

Патриотические СМИ Газета «Национальный Курс» «Национальный курс» — информационное агентство, представляющее читателям общую картину ключевых явлений и процессов в России и мире, определяющих будущее страны и грядущие изменения глобального мирового порядка. Главный редактор: Денис Ганич.

Патриотические СМИ Телеканал НТВ НТВ — негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание, основана в 1993 году. Канал НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 98,6% населения. Целевая аудитория — зрители в возрасте 18+, для которых в эфире канала представлена широкая линейка контента: новости и общественно-политические ток-шоу, сериалы и фильмы, развлекательные и познавательные программы, документальные и социальные проекты. Главный редактор: Александра Кошарницкая.

Патриотические СМИ Телеканал РЕН ТВ РЕН ТВ — один из крупнейших частных федеральных каналов в России. Основной акционер медиахолдинга «РЕН ТВ» — «Национальная Медиа Группа» (82 %), куда, помимо «РЕН ТВ», также входят телеканалы «Пятый канал», «Первый канал», «IZ.RU» и «78», а также газеты «Известия» и «Спорт-Экспресс». Программы и сотрудники канала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ». Главный редактор: Михаил Фролов.

Патриотические СМИ Общественно-политическая газета «Труд» Выходит с 19 февраля 1921 года. В газете печатались известные писатели и поэты — Владимир Маяковский и Николай Рубцов, Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко. Контент издания включает в себя новости и аналитические статьи по социальным, политическим, экономическим темам, а также о сферах спорта, культуры, науки и технологий. Главный редактор: Валерий Симонов.

Патриотические СМИ Информационное агентство «Новостной фронт» News Front («Новостной фронт») — информационное агентство, цель которого — объективное освещение событий в России, Донбассе, на Украине и Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и во всем мире. Редакции агентства работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Венгрии. Главный редактор (Руководитель агентства): Константин Кнырик.

Патриотические СМИ Государственные новости «ГОСНОВОСТИ» «ГОСНОВОСТИ» — это государственные новости России и других стран, самое главное о России, новости регионов и федеральных органов власти. Информационное агентство Центра специальных проектов «ГОСНОВОСТИ» создано для обеспечения информационного обмена между органами государственной власти России всех ветвей и уровней и средствами массовой информации. Шеф-редактор: Анатолий Долголаптев.

Патриотические СМИ Телеканал «Пятый» «Пятый канал» — один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик сериального и информационного контента. Кроме того, в эфир выходят программы собственного производства. В последние годы Пятый канал занимает уверенные позиции в топ-5 российских телеканалов по базовой аудитории «4+» и стабильно удерживает четвертое место в общенациональном рейтинге по аудитории «Все 18+». Главный редактор: Наталья Ильина.

Патриотические СМИ Издание «Инфореактор» «Инфореактор» — российское интернет-издание. Основной задачей редакции является освещение событий, происходящих в России и в мире в сферах политики, экономики, армии, происшествий, спорта, науки и общества. Главный редактор: Дарья Кожемякина.

Патриотические СМИ Газета «Новые Известия» «Новые известия» — ежедневная российская общественно-политическая газета. На сайте общественно-политической газеты «Новые известия» размещаются свежие новости, анализ важнейших событий в России и мире, журналистские расследования, фото- и видеорепортажи. Главный редактор: Сергей Таранов.

Патриотические СМИ Издание Nation News («Народные Новости») Федеральное издание Nation News специализируется на освещении событий в России и мире. Основная направленность новостей — общественно-политическая. Журналисты издания выпускают оперативные новости о мировых событиях, по федеральной и региональной повестке. Главный редактор: Анна Смелягина.