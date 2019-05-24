ФАН вносит изменения в Классификатор СМИ

Проект «Классификатор СМИ», который мы накануне запустили, вызвал большой ажиотаж. Мы выслушали немало критики, много советов и пожеланий и, что особенно приятно, слов благодарности и бодрых напутствий. Все это подтверждает, что ФАН задумал правильный и нужный проект.
Должны признать, что не обошлось без неточностей и помарок. Неопределенность по нескольким позициям привела к тому, что в первой версии классификации не нашли себя коллеги из нескольких важных российских ресурсов. Что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает, а это точно не про нас — и сейчас исправляем ситуацию.
Как сказал в интервью ФАН известный ведущий Артем Шейнин, «сегодня любой, кто пытается получить какую-то полезную информацию в СМИ или в Интернете, похож на человека, которого носит в ночном океане».
«…Хоть какой-то ориентир, какие-то маяки, берега, буйки, как угодно, в этом безбрежном море информации — такой классификатор необходим», — уверен Шейнин.
Напоминаем, что наша цель — создание полноценного классификатора, азбуки онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации. Своими замечаниями и предложениями вы можете делиться в комментариях, писать нам на почту info@riafan.ru и во «ВКонтакте».
Иностранные СМИ
Русская служба BBC
Вещала на радиоволнах в России с 1941 по 2017 год. Cейчас новости Русской службы BBC доступны только в Интернете.
СМИ регулярно публикует материалы, представляющие коррумпированных деятелей оппозиции мучениками и жертвами режима, а также приветствует в своих публикациях антироссийские санкции Запада. Офис СМИ находится в Лондоне.
Глава Русской службы BBC: Сара Гибсон.
«Медуза»
Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное экс главным редактором портала Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. СМИ пропагандирует гомосексуализм, разжигает межнациональную рознь, публикует заказные материалы, рекламирующие мошеннические интернет-сервисы, дискредитирует благотворительные организации. Офис СМИ находится в Риге.
Главный редактор: Иван Колпаков.
Русская служба «Радио Свобода»
Финансируется Конгрессом США. В декабре 2017 года СМИ было признано Минюстом России иностранным агентом. На территории России вещает исключительно в Интернете.
В своих публикациях и программах искажает исторические факты, поддерживает антироссийские санкции, прославляет лидеров российской оппозиции и критикует российские власти. Штаб-квартира русской службы находится в Москве.
Главный редактор: Дмитрий Волчек.
«Idel. Реалии»
Проект радио «Свобода». Интернет-СМИ, освещающее новости Поволжья. Работает с 2016 года. Выступает в поддержку террористов, провоцирует разжигание межнациональной розни.
Штаб-квартира СМИ находится в Казани. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом.
Главный редактор: Андрей Григорьев.
«Крым. Реалии»
Проект «Радио Свобода». Ресурс был создан вскоре после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в 2014 году.
Трактует присоединение Крыма к России как аннексию и оккупацию, занимается пропагандой экстремизма и разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира ресурса находится в Киеве. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом.
Главный редактор: Владимир Притула.
«Кавказ. Реалии»
Проект «Радио Свобода». СМИ освещает новости из жизни северокавказских республик, входящих в состав РФ. Публикации СМИ призывают северокавказские народы к сепаратизму и экстремизму.
Издание занимается пропагандой экстремизма и терроризма. Штаб-квартира СМИ находится в Праге. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом.
Главный редактор: Александра Гармажапова.
«Сибирь. Реалии»
Проект «Радио Свобода», существующий с 2017 года. Журналисты СМИ в своих публикациях искажают исторические факты, поддерживают сепаратизм, распространяют не соответствующую действительности информацию о нарушениях прав человека в Сибири. Минюст РФ признал это СМИ иноагентом. Штаб-квартира ресурса находится в Томске.
Главный редактор: Юлия Мучник.
Татаро-башкирская служба «Радио Свобода»
Международная радиослужба, вещающая на татарском, башкирском и крымско-татарском языках. Осуществляла радиовещание на территории России с 1947 по 2016 годы. С 2016 года работает в России как интернет-СМИ.
Пропагандирует экстремизм и сепаратизм. Штаб-квартира издания находится в Праге.
Главный редактор: Рим Гильфанов.
Русская служба «Голоса Америки»
Российский филиал радиовещательной американской корпорации, финансируемой Конгрессом США. Вещала на радиоволнах в России с 1947 по 2008 год. Сейчас работает исключительно в Интернете. Занимается пропагандой русофобии и экстремизма, а также разжиганием межнациональной розни.
Штаб-квартира русской службы «Голоса Америки» находится в Вашингтоне. СМИ признано иноагентом.
Главный редактор: Александр Герасимов.
Buzzfeed Russia
Российское подразделение американского медиахолдинга, созданного в 2006 году. Российский филиал работает с 2016 года как Telegram-канал. Раздувает скандалы о «произволе» региональных властей, выступает в защиту коррумпированных оппозиционеров. Штаб-квартира ресурса находится в Москве.
Главный редактор: Виктор Степанов.
Euronews
Euronews (Евроновости) — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках. Основан 1 января 1993 года.
В российской прессе высказывались сомнения относительно объективности и непредвзятости комментариев русской команды Евроньюс по острым политическим вопросам.
Главный редактор: Питер Барабас.
Антироссийские СМИ
ИноСМИ.ru
ИноСМИ.ru (от «Иностранные СМИ») — интернет-портал, отслеживающий и переводящий на русский язык статьи из зарубежных (преимущественно западных) печатных СМИ и медиаизданий.
Круг тем широк, большинство статей — аналитические материалы западных журналистов, так или иначе связанные с Россией и содержащие порой очень острую критику.
Главный редактор: Алексей Дубосарский.
РБК
Этот российский медиахолдинг определяет свою миссию якобы как предоставление аудитории актуальной деловой информации, «удобных площадок для обмена опытом и знаниями». Однако на самом деле издание публикует антироссийские материалы.
Также РБК не гнушается как «бизнес-издание» публиковать «расследования» о российских военных, которые якобы были на Украине в 2014 году.
Главный редактор: Игорь Тросников, Елизавета Голикова.
Телеканал «Дождь»
Не отличается объективной подачей новостей. Даже свою популярность телеканал получил благодаря «суперспособности» искажать реальную картину и публиковать провокационные опросы.
После опроса про блокаду Ленинграда «Дождь» был отключен от кабельных сетей. Сотрудники Роскомнадзора и прокуратуры внимательно следят за деятельностью канала.
Генеральный директор: Наталья Синдеева.
«Коммерсантъ»
Регулярно публикует оскорбительные и недостоверные материалы. В конце 2011 года в одной из статей была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес президента РФ Владимира Путина, который на тот момент был председателем правительства РФ.
Владелец СМИ Алишер Усманов заявил, что подобные материалы граничат с «мелким хулиганством». Главный редактор был уволен.
Главный редактор: Владимир Желонкин.
«Ведомости»
Электронная газета «Ведомости» выражает проамериканскую точку зрения на все, что происходит в России. Статьи по сути своей представляют американский манифест о взгляде Вашингтона на Москву.
С завидной периодичностью публикуются «расследования», не имеющие существенных оснований.
Главный редактор: Илья Булавинов.
«Медиазона»
Некрупное издание, проект ярко выраженного оппозиционного характера. Основными материалами портала являются скандальные истории о политических и уголовных процессах.
Один из основателей издания — участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая в 2008 году на пятом месяце беременности приняла участие в скандальной сексуальной оргии в Биологическом музее имени Тимирязева.
Главный редактор: Сергей Смирнов.
Радио «Эхо Москвы»
Является одним из главных антироссийских и проамериканских ресурсов. Формально принадлежит Газпрому, но финансируется, как уверяет «Эхо», самостоятельно, исключительно за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и прочего.
Главред Алексей Венедиктов является ярким оппозиционером и не скрывает этого.
Грани.ру
Мелкое издание. Большинство публикаций и роликов сделано в поддержку оппозиционеров и политических заключенных. Также редакция пытается освещать мировые политические события, но делает это весьма субъективно.
Тот факт, что владельцем интернет-издания до 2005 года являлся Борис Березовский, бросает тень и на сегодняшнюю деятельность редакции.
Генеральный директор: Юлия Березовская.
Новая газета
Одно из самых главных печатных изданий несистемных оппозиционеров. Примечательно, что НГ не скрывает своей радикальной «белоленточности».
Владельцами СМИ являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западнолюбивый бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Главный редактор: Сергей Кожеуров.
«Росбалт»
Этот информационный портал смог «облепить» своим антироссийским и проамериканским мнением все новости и аналитические статьи (или их подобие).
Раздел «Мнения» почти полностью состоит из оппозиционных статей. В апреле в редакции проводились обыски сотрудниками правоохранительных органов.
Главный редактор: Николай Ульянов.
Знак.ком
Является российским интернет-изданием, которое было основано журналисткой Аксаной Пановой в 2012 году. Она не раз была привлечена к уголовной ответственности за свою «журналистскую» деятельность и вымогательство.
Шеф-редактор: Дмитрий Колезев.
«Сноб»
Российское СМИ, которое позиционирует себя как «проект для международного сообщества успешных профессионалов». Он был создан основателем издательского дома «Коммерсантъ» Владимиром Яковлевым в 2008 году. На сайте публикуются авторские материалы, зачастую оппозиционной точки зрения.
Главный редактор: Сергей Цехмистренко.
Republic
Мелкое российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город».
До ноября 2016 года сайт назывался Slon.
Генеральный директор: Александр Винокуров.
Главный редактор: Полина Потапова.
RTVI
RTVI является русскоязычным международным телеканалом со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Аудитория СМИ составляет порядка 25 миллионов человек в США, Канаде, Австралии, Грузии, Прибалтике и странах СНГ.
Телеканал активно поддерживают многие антироссийские издания, начиная «Коммерсантом» и заканчивая «Медузой».
Глава информационной службы: Алексей Пивоваров.
Newsru.com
Полузабытое псевдоновостное издание принадлежит бывшему российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому, который в 2000 году бежал из России. Он менял гражданства как перчатки: российское, израильское и испанское. В итоге доказал, что является потомком евреев, изгнанных из Израиля.
«Журналисты» редакции не справляются с задачей проверять публикуемую информацию, что привело к претензиям от редакции RT.
Главные редакторы: Игорь Барчугов, Елена Березницкая-Бруни.
Полит.ру
Ранее являлось частью Zhurnal.ru, далее стало отдельным изданием под руководством Дмитрия Ицковича, Модеста Колерова и Кирилла Рогова, пишущего для «Новой газеты» и «Ведомостей». Зарегистрировано в качестве интернет-СМИ в 1998 году. На посту главного редактора Полит.ру долго не задерживались. Со сменой начальства менялся идеологический вектор издания. Сейчас известно аналитическими материалами, зачастую несущими антироссийский посыл.
Председатель редсовета: Дмитрий Ицкович.
Ежедневный журнал
Незначительное СМИ. Многие материалы редакции посвящены информации о «маршах несогласных» и написаны с намеками на экстремизм. 10 марта 2010 года «Ежедневный журнал» разместил обращение к гражданам России «Путин должен уйти», за что подвергся шквалу критики.
С 13 марта 2014 года сайт был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
Главный редактор: Александр Рыклин.
Colta.ru
Руководство этого издания на каждом углу заявляет о своей независимости, однако плотно сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля.
Авторы этого СМИ публиковали материалы про «аннексию Крыма» и «узников Болотной». Помимо этого, редакция Colta.ru активно участвовала в кампании против Олимпиады в Сочи.
Главный редактор: Мария Степанова.
МБХ-Медиа
МБХ-Медиа является новостным сайтом осужденного и выпущенного после помилования оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского.
Сам олигарх не раз высказывался против правительства России и политического режима в стране. Ходорковский отлично жонглирует фактами, пытаясь выдать желаемое за действительное.
Главный редактор: Вероника Куцылло.
Деловой Петербург
«Деловой Петербург», как сообщает само издание, является центральной деловой газетой Северной столицы. После «смены власти» в издании стали массово увольняться известные журналисты. ДП изменил свое направление и ушел от бизнеса в сторону политики и общества.
Главный редактор: Артемий Смирнов.
Business.fm
Владельцы радио называют себя первой деловой радиостанцией в России. Входит в медиахолдинг «Румедиа». В своих передачах радиоведущие не отличаются сдержанностью и периодически резко негативно высказываются о ситуации в России.
Главный редактор: Илья Копелевич.
Русский репортер
Главным редактором «Русского репортера» стал журналист Виталий Лейбин, до этого возглавлявший интернет-издание «Полит.ру».
В 2014 году редакцию потряс серьезный скандал — Арбитражный суд Москвы взыскал с «Русского репортера» и медиахолдинга «Эксперт» 44,4 млн рублей в пользу иска о возмещении вреда деловой репутации Институту стволовых клеток человека.
Главный редактор: Виталий Лейбин.
7Х7 Journal
У истоков создания стояла группа общественников и предпринимателей города. Руководство с гордостью заявляет, что редакция — это «пространство, свободное от государства» и независимый проект.
Журналисты поставили себе амбициозную задачу — «привлечь к сотрудничеству все живые силы гражданского общества». Судя по всему, именно поэтому они освещают лишь митинги, приумножая количество участников.
Главный редактор: Софья Ежова.
Hearst Shkulev Digital Regional Network
Федеральная сеть интернет-порталов, представленная более чем в 40 городах России. Активно продвигает антироссийскую позицию через местную повестку. Материнская компания — американская компания Hearst Corporation. В число порталов входят интернет-газета «Фонтанка.Ру» (принадлежит лично основателю Виктору Шкулеву), а также сеть городских сайтов НГС, сайт e1.ru, нижегородский NN.RU, городской сайт «Самара24», пермский PRM.RU, портал «Сочи-Экспресс» и др. Сеть NGS.RU охватывает все основные города Сибири. Президент с 2015 года по настоящее время: Наталья Шкулева. Основатель: Виктор Шкулев.
The New Times
The New Times (до 2007 года — «Новое время») — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся в печатной версии с 1943 по 2017 год и выходящий в интернет-формате. Авторы снисходительно или критично относятся к российской власти, а лидеров оппозиции идеализируют и относятся с пиететом. Издание не раз штрафовали за нарушения, например за оправдание терроризма. Известна сомнительная история сбора огромной суммы на оплату штрафов, судьба которой неизвестна.
Главный редактор: Евгения Альбац.
TJournal
Онлайн-издание о технологиях и трендах. Издание также является агрегатором новостей. Публикации популярных материалов из социальных сетей. Мнения экспертов, авторские колонки специалистов интернет-рынка.
На сайте регулярно проходят онлайн-трансляции, IT-конференции. Также публикуются главные политические новости, занимательные факты из жизни известных людей. Основано в 2011 году.
Главный редактор: Никита Лихачев.
Lenta.ru
На портале публикуются новости со всего мира. Нередко выходят материалы провокационного и откровенно антироссийского содержания. Авторов издания также подозревали в фабрикации публикаций.
Главный редактор: Владимир Тодоров.
Общественно-политические СМИ
«Московский комсомолец»
«Московский комсомолец» (МК) — советская и российская ежедневная (в постсоветский период: понедельник — суббота) общественно-политическая газета. Спектр публикаций крайне широкий — от серьезных политических расследований до полуюмористических новостных заметок.
Политнастроения в статьях в основном нейтральные, хотя встречаются и уколы в адрес властей, и критика оппозиции.
Главный редактор и учредитель: Павел Гусев.
News.ru
Относительно новый портал, существующий с 2017 года. На ресурсе публикуются как новости, так и экспертные мнения, лонгриды, спецпроекты.
Политнастроения в статьях в основном нейтральные, хотя встречаются и уколы в адрес властей, и критика оппозиции.
И.о. главного редактора: Мусейб Алекперов.
Деловая газета «ВЗГЛЯД.РУ»
Издание специализируется на оперативных новостях, публикации актуальной информации и аналитических материалов о российской и международной политике, бизнесе и финансах, а также событиях культуры и спорта.
Аудитория издания — деловые люди, работающие в самых разных отраслях российского бизнеса.
Главный редактор и учредитель: Константин Кондрашин.
«Свободная пресса»
Российское общественно-политическое интернет-издание, основанное в декабре 2008 года. На портале выходят материалы антироссийского содержания.
Также сайт является площадкой для публикации авторских колонок. Ею пользуются, в том числе, лица, деструктивно настроенные по отношению к РФ.
Главный редактор и учредитель: Сергей Шаргунов.
Портал «Южный Федеральный»
Созданный в 2003 году российский портал, который считает своей миссией публикацию материалов о событиях в Южном федеральном округе. Однако значительное количество новостей на сайте — материалы о событиях остальной части России и мира.
На портале освещаются вопросы региональной и международной политики, экономики, культуры, религии, социальной сферы.
Главный редактор: Наталья Тарасенко.
Ридус
Новостной портал с элементами «гражданской журналистики», то есть часть контента предоставляется пользователями ресурса. Сайт создан блогером Ильей Варламовым в сентябре 2011 году.
С 2012 года единственным акционером портала является акционерное общество «КАМАЗ».
Издание освещает как мировые события, так и ситуацию внутри страны. В отдельном разделе публикуются авторские материалы, присланные блогерами.
Главный редактор: Андрей Гулютин.
ИА REGNUM
Федеральное информационное агентство, распространяющее новости России и ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних агентств и партнеров.
Сфера вещания ИА REGNUM сегодня охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.
Главный редактор: Модест Колеров.
ИА Eurasia Daily
Информационное агентство Eurasia Daily (EADaily) было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.
Агентство EADaily специализируется на сборе экспертных оценок, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки.
Главный редактор: Алексей Демин.
Национальная служба новостей (НСН)
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» входит в топ-4 федеральных информагентств по Индексу цитируемости в российских СМИ (Медиалогия).
НСН обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу три радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио JAZZ», входящих в Мультимедиа Холдинг.
Главный редактор: Сергей Горбачев.
«Дни.ру»
В результатах поисковой выдачи появляется с определением «Новости шоу-бизнеса».
Издание позиционирует себя как «влиятельную российскую интернет-газету» и настаивает на том, что является одним из первых крупных отечественных интернет-СМИ, которое работает с 2000 года. Кроме новостей шоу-бизнеса, публикует материалы о политике, экономике.
Главный редактор: Евгений Абрамкин.
Россия-Культура
Сайт телеканала «Культура». Телеканал учрежден указом президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года. На сайте дублируются новости культурной жизни страны и мира, выходящие на ТВ, телепрограмма.
«Россия-Культура» сотрудничает с крупнейшими телевизионными компаниями мира: BBC, RAI, Discovery, европейскими телеканалами ARTE, ZDF, PBS, ORF.
Главный редактор: Сергей Шумаков.
Medialeaks
Развлекательный портал, собирающий на своих страницах новости шоу-бизнеса, популярные мемы, видео из соцсетей, главные тренды. Medialeaks публикует и главные мировые новости, однако, по утверждению редакции, они должны быть интересны аудитории. Развлекательное пространство, которое позволяет отдохнуть от политики, криминала и работы. Издание основано 11 октября 2013 г.
Главный редактор: Айдар Бурибаев.
The Village
Путеводитель по Москве, Санкт-Петербургу и другим мегаполисам, рассказывающий о ресторанах и барах, магазинах, интересных местах для путешествий. На сайте собраны также познавательные материалы о здоровье и моде, лайфхаки. Основано в 2012 году.
Главный редактор г. Москва: Таня Симакова.
Главный редактор г. Санкт-Петербург: Петр Биргер.
Афиша
Расписания выставок, спектаклей, концертов, клубных событий фильмов, Справочник развлекательных заведений. Рецензии к кинофильмам, спектаклям, новости шоу-бизнеса. На сайте можно узнать о культурных событиях в интересующем городе России, выбрав регион из обширного предложенного списка. Печатный журнал выходил с 1999 по 2015 год, сайт работает с 2010 года. Другие проекты «Афиши»: Афиша Daily, Пикник «Афиши», «Афиша-Еда», «Афиша Дети», Путеводители «Афиши».
Шеф-редактор: Роман Бобылев.
Собака.ру
Первый локальный глянцевый журнал в Санкт-Петербурге, издается с 1999 года. Сайт во многом дублирует печатную версию журнала и содержит разделы «Главное», «Стиль», «Образ жизни», «Светская хроника».
Веб-версия дополняется ежедневными новостями из культурной и общественной жизни.
Главный редактор: Яна Милорадовская.
Tatler
Анонсы и репортажи со светских мероприятий Москвы, мировые новости культуры и моды. Новости кино, ночных клубов, ресторанов. Фотографии коллекций моды последних сезонов.
«Гламурный» журнал основан в Британии в 1901 году. В России появился в сентябре 2008 года.
Главный редактор в России: Ксения Соловьева.
Hello
Новости о творческой и частной жизни звезд. Фоторепортажи со светских мероприятий. Статьи о моде, красоте и стиле.
Главный редактор: Светлана Бондарчук.
7 дней
Новости шоу-бизнеса, светская хроника, интервью со звездами. Видео- и фотогалереи. Материалы журналов «Караван историй» и «Караван историй. Коллекция». Обзоры фильмов, статьи о путешествиях и моде.
Главный редактор: Татьяна Пустынникова.
Esquire
Ежемесячный мужской журнал, основанный в 1933 году в США. Основные темы: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью.
На сайте представлены статьи свежего номера журнала Esquire по разделам: истории, правила жизни, вещи, фотографии. Онлайн-версия дополняется главными новостями.
Главный редактор: Сергей Минаев.
РИА VladTime
На сайте могут размещаться материалы российских информационных агентств РИА Новости, ТАСС с соответствующей пометкой о принадлежности материала.
Новости России, Украины и мира. Кроме новостей шоу-бизнеса, размещены статьи о политике, экономике, социальной жизни.
Главный редактор: Андрей Швец.
Ура.ру
Ура.ру (URA.Ru) — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году журналистом Аксаной Пановой, специализирующееся на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, при этом специализируется не только на региональной повестке, но и федеральной.
Главный редактор: Иван Некрасов.
Forbes
Forbes («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом.
Российская версия журнала Forbes издается с апреля 2004 года.
Главный редактор: Николай Мазурин.
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«Аргументы недели»
«Аргументы недели» (прежнее название — «Аргументы и время») — еженедельная социально-аналитическая газета, издается в России, странах СНГ и за рубежом. Также существует электронная версия газеты — сетевое издание «Аргументы недели».
Позиционирует себя как «газета для всей семьи». Основные темы газеты: политика, экономика, социальные проблемы, культура и спорт, здоровье, сад и огород, шоу-бизнес.
Главный редактор: Андрей Угланов.
«Независимая газета»
«Независимая газета» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета. Учреждена Московским городским советом в 1990 году, стала одним из первых независимых СМИ в СССР и России, затем была частью медиахолдинга Бориса Березовского. В августе 2005 года состоялась продажа «Независимой газеты» помощнику министра экономического развития Германа Грефа Константину Ремчукову.
Главный редактор: Константин Ремчуков.
ОТР
Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный телеканал общественного направления.
Цели — создание условий для преодоления социальной и политической вялости населения, формирование культуры участия в общественной жизни, развитие социальной среды и коммуникации как социально одобренных и престижных стремлений, развитие гражданского общества в России, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей.
Главный редактор: Анатолий Лысенко.
«Военное обозрение»
Сетевое издание «Военное обозрение» ведет свою работу с 2010 года, занимаясь публикацией актуальных новостей и информационно-аналитических статей следующей направленности: военное дело, геополитика, виды вооружений, ход и итоги военных конфликтов, общественное мнение по ряду социальных и экономических вопросов.
Главный редактор: Вадим Смирнов.
«Говорит Москва»
«Говорит Москва» — московская радиостанция, основанная Сергеем Доренко в начале 2014 года. Все публикации — новости без яркой эмоциональной окраски. Яркое отличие станции — полный интерактив.
Слушатели могут поделиться новостями в прямом эфире с помощью телефона, СМС, социальных сетей в любой программе. Это позволяет собирать как провластную публику, так и оппозиционную, лавируя меж двух стихий.
ИА REX
ИА REX (Рэкс / Рекс) — федеральное информационное агентство, международное экспертное сообщество. Агентство ориентировано на информирование аудитории о событиях в России и за рубежом, знакомит читателей с мнением независимых экспертов, их реакцией на эти события.
Новости политики, экономики и бизнеса, культуры, острые общественные проблемы — все это является предметом освещения в материалах агентства.
Главный редактор: Евгений Москвичев.
«Собеседник»
«Собеседник» — общероссийская еженедельная общественно-политическая газета. Выпускается Издательским домом «Собеседник». Периодичность — один раз в неделю (по вторникам).
Обзор новостей, экспертные комментарии и развлекательный контент. В больших симпатиях или антипатиях к власти или оппозиции издание уличить сложно, так как тон подачи нейтральный.
Главный редактор: Антон Зарицкий.
РИА «Новый день»
Российское информационное агентство «Новый День» освещает новостную повестку с разных сторон, зачастую используя кликбейтные заголовки и публикуя разного рода «жареные» новости.
Однако делается это без чрезмерных перегибов. В публикациях есть региональное разделение, но общее направление — федеральная повестка.
Главный редактор: Полина Румянцева.
Государственные СМИ
«Российская газета»
Официальный печатный орган правительства РФ, в котором размещаются указы и публикуются законы. Главный редактор с 2001 года — Владислав Александрович Фронин, выходец из «Комсомольской правды» советского периода.
По факту «Российская газета» пишет обо всем как общественно-политическая газета: от критики фильмов до криминала.
Главный редактор: Владислав Фронин.
Еженедельник «Звезда»
Еженедельник «Звезда» — российский информационно-аналитический интернет-портал, входит в медиагруппу «Звезда», которую курирует министерство обороны России.
Издание публикует информационные и аналитические материалы, в которых освещаются аспекты жизни российской армии, ее развития и перспектив; раскрываются темы политической жизни России и внешнеполитической деятельности.
Главный редактор: Юрий Строев.
«Парламентская газета»
Общественно-политическое издание Федерального собрания РФ. Официальный публикатор законов и нормативных актов палат парламента. Входит в топ-10 наиболее цитируемых изданий по версии «Медиалогии». С 2012 года главный редактор — Александр Коренников, ранее глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ СПб. Издание доступно разъясняет, как влияют на жизнь людей принятые законы, регулярно информирует аудиторию о вступающих в силу законах и постановлениях правительства. Главный редактор: Александр Коренников.
«Красная звезда»
«Красная звезда» — газета Вооруженных сил Российской Федерации. Главный редактор с августа 1998 года — полковник Ефимов Николай Николаевич. Тематика — исключительно внутривоенная, пропагандистская в советском стиле.
Главный редактор: Николай Ефимов.
ТАСС
ТАСС — государственное информагентство, номер два в России. Работают по всем темам, более официозно, чем РИА. Избегают тем светской жизни, материалов «в соцсетях высмеяли». Гендиректор с 2012 года — Сергей Михайлов, однокурсник министра культуры — Владимира Мединского (МГИМО).
Гендиректор: Сергей Михайлов.
РИА Новости
РИА Новости — государственное информагентство, неофициально номер один в России. Работает по всему спектру тем, менее официозная повестка, чем у ТАСС.
Есть специализированные сайты, такие как Р-Спорт, РАПСИ, Прайм, сеть Спутник за рубежом. Официальное название МИА «Россия Сегодня».
Гендиректор: Дмитрий Киселев.
«Интерфакс»
Независимое информагентство, входит в большую тройку наряду с ТАСС и РИА Новости. Считается «лучшим» по экономическим новостям. В структуре есть проект СПАРК-Интерфакс. Терминал развивается лучше сайта. 50% акций Интерфакс принадлежит Михаилу Комиссару, основателю агентства, выходец из Центрального радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. В 1997–1998 недолго работал в администрации президента Ельцина. Он же является гендиректором (фактически главредом) агентства.
Гендиректор: Михаил Комиссар.
Russia Today
Государственный телеканал, рассчитанный на вещание за рубежом. Имеет английскую, испанскую, французскую, арабскую версии. На Западе представляет точку зрения России, работает по дискуссионным темам. По бумагам входит в группу МИА «Россия Сегодня», по факту через АНО «ТВ-Новости» независим от нее. Имеется русскоязычный сайт, и русскоязычные проекты, в которые набираются люди из оппозиции: Мария Баронова, Екатерина Винокурова.
Главный редактор: Маргарита Симоньян.
Россия-1, Россия-24, Вести FM
Сеть ВГТРК. Гендиректор Олег Добродеев с 2004 года. Россия-24 — информационный телеканал, построенный по принципу Евроньюс, главред — Евгений Бекасов. Тематика — весь мир, Россия, общество. «Россия-1» — флагманский телеканал ВГТРК, гендиректор Антон Златопольский, информационные программы, ток-шоу, сериалы, по факту — вторая кнопка ТВ.
Руководитель Екатерина Щелкина. Гендиректор: Олег Добродеев.
Первый канал
Российская телекомпания, на 38,9% принадлежит Росимуществу, 29% у Национальной медиагруппы (Ковальчук), 20% — ВТБ-Капитал. Освещают весь спектр тем, позиционируя себя главным телеканалом. От ток-шоу Малышевой (здоровье), КВН (юмор) до авторских программ Познера.
Гендиректор: Константин Эрнст.
ТВ Центр
Принадлежит большей частью правительству Москвы. Освещает все темы, но менее популярен, низкобюджетен по сравнению с остальными федеральными каналами.
Гендиректор: Юлия Быстрицкая.
360
Принадлежит правительству Московской области. Вещает также в Москве и кабельных сетях. И. о. гендиректора — Алексей Каклюгин с апреля 2019 года. Предыдущий гендиректор Вячеслав Духин перешел на работу замдиректором по информационной политике ППК «Российский экологический оператор». Телеканал освещает все темы от международных до подмосковных.
И. о. гендиректора: Алексей Каклюгин.
«Радио Маяк»
Входит в сеть ВГТРК. «Радио Маяк» — разговорно-развлекательная, музыкальная радиостанция, глава — Ольга Рыбина. «Вести ФМ» — информационная, общественно-политическая радиостанция, освещают все темы. Одна из известных программ — с Соловьевым-журналистом.
Гендиректор: Олег Добродеев.
Патриотические СМИ
Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело»
Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» — проект, представляющий собой сочетание авторского взгляда на актуальные темы и новостного портала.
Портал публикует аналитику по политической и экономической ситуации в мире, интересные факты и видео, инфографику и опросы.
Главный редактор: Дина Федорова.
Интернет-издание «Газета.Ru»
«Газета.Ru» — общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году. Круглосуточно освещает российские и мировые новости. Входит в группу компаний Rambler&Co.
Издание входило в топ-5 самых посещаемых ресурсов Рунета в категории «Новости и СМИ».
Главный редактор: Ольга Алексеева.
Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) — современный интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и мире.
Издание специализируется на оперативном и разностороннем освещении актуальных событий, проводит интервью с политиками, выпускает эксклюзивные материалы из горячих точек.
Главный редактор: Евгений Дабижа.
Газета «Комсомольская правда»
«Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание (с 1997 года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (2010–2014).
Входят в издательский дом «Комсомольская правда». Газета основана 13 марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ. Первый номер вышел 24 мая 1925 года.
Главный редактор: Владимир Сунгоркин.
Общественно-политический журнал «ПолитЭксперт»
Общественно-политический онлайн-журнал «ПолитЭксперт» публикует как оперативные новостные сообщения, так и аналитические материалы, сопровождающиеся мультимедийным контентом, а также переводы иностранных изданий.
Главный редактор: Дарья Морозова.
Газета «Известия»
«Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета, учрежденная в марте 1917 года.
Тематика — освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни.
Главный редактор: Сергей Коротеев.
Информационный портал «НьюИнформ»
Издание «Ньюинформ» — информационно-аналитический интернет-портал.
Сайт освещает события, происходящие в России и мире. Портал содержит материалы о состоянии внутренней и внешней политики, экономики России.
Главный редактор: Алексей Коломенцев.
Интернет-издание LIFE.RU
Интернет-издание Life.ru — первый по срочным новостям. Как сообщает само издание о себе на официальном сайте, пишет и публикует актуальные и срочные новости, профессиональные репортажи.
Изначальный формат ресурса: новостной таблоид.
Главный редактор: Андрей Бурцев.
Издание «ПолитРоссия»
ПолитРоссия — сетевое издание о политике и обществе. Публикует статьи, в которых отражается актуальный взгляд на реальные события, профессиональную аналитику, а также собственные расследования.
Главный редактор: Вероника Бреслер.
Телеканал «ЦарьГрад»
«Царьград ТВ» — российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный российским бизнесменом Константином Малофеевым.
Выступает с консервативных и монархических позиций.
Главный редактор: Елена Шаройкина.
ИА «Политика Сегодня»
Информационное агентство «Политика Сегодня» — интернет-издание о политике.
Журналисты издания предлагают читателям только актуальные и свежие новости из политического мира России и зарубежных стран, а также эксклюзивные и аналитические материалы и комментарии.
Главный редактор: Алексей Мавлиев.
ИА Sputnik International
Sputnik International — новостное агентство, включающее вебсайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня».
Агентство имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в США, Египте, Китае, Британии, Уругвае, Киргизии.
Главный редактор: Маргарита Симоньян.
ФБА «Экономика Сегодня»
ФБА «Экономика сегодня» предоставляет читателям оперативные актуальные новости из ключевых сфер экономики: промышленность, бизнес, финансы, строительство, торговля, технологии.
Главный редактор: Елена Васильева.
Газета «Национальный Курс»
«Национальный курс» — информационное агентство, представляющее читателям общую картину ключевых явлений и процессов в России и мире, определяющих будущее страны и грядущие изменения глобального мирового порядка.
Главный редактор: Денис Ганич.
Телеканал НТВ
НТВ — негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание, основана в 1993 году. Канал НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 98,6% населения.
Целевая аудитория — зрители в возрасте 18+, для которых в эфире канала представлена широкая линейка контента: новости и общественно-политические ток-шоу, сериалы и фильмы, развлекательные и познавательные программы, документальные и социальные проекты.
Главный редактор: Александра Кошарницкая.
Телеканал РЕН ТВ
РЕН ТВ — один из крупнейших частных федеральных каналов в России. Основной акционер медиахолдинга «РЕН ТВ» — «Национальная Медиа Группа» (82 %), куда, помимо «РЕН ТВ», также входят телеканалы «Пятый канал», «Первый канал», «IZ.RU» и «78», а также газеты «Известия» и «Спорт-Экспресс».
Программы и сотрудники канала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ».
Главный редактор: Михаил Фролов.
Общественно-политическая газета «Труд»
Выходит с 19 февраля 1921 года. В газете печатались известные писатели и поэты — Владимир Маяковский и Николай Рубцов, Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко.
Контент издания включает в себя новости и аналитические статьи по социальным, политическим, экономическим темам, а также о сферах спорта, культуры, науки и технологий.
Главный редактор: Валерий Симонов.
Информационное агентство «Новостной фронт»
News Front («Новостной фронт») — информационное агентство, цель которого — объективное освещение событий в России, Донбассе, на Украине и Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и во всем мире.
Редакции агентства работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Венгрии.
Главный редактор (Руководитель агентства): Константин Кнырик.
Государственные новости «ГОСНОВОСТИ»
«ГОСНОВОСТИ» — это государственные новости России и других стран, самое главное о России, новости регионов и федеральных органов власти.
Информационное агентство Центра специальных проектов «ГОСНОВОСТИ» создано для обеспечения информационного обмена между органами государственной власти России всех ветвей и уровней и средствами массовой информации.
Шеф-редактор: Анатолий Долголаптев.
Телеканал «Пятый»
«Пятый канал» — один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик сериального и информационного контента. Кроме того, в эфир выходят программы собственного производства.
В последние годы Пятый канал занимает уверенные позиции в топ-5 российских телеканалов по базовой аудитории «4+» и стабильно удерживает четвертое место в общенациональном рейтинге по аудитории «Все 18+».
Главный редактор: Наталья Ильина.
Издание «Инфореактор»
«Инфореактор» — российское интернет-издание. Основной задачей редакции является освещение событий, происходящих в России и в мире в сферах политики, экономики, армии, происшествий, спорта, науки и общества.
Главный редактор: Дарья Кожемякина.
Газета «Новые Известия»
«Новые известия» — ежедневная российская общественно-политическая газета.
На сайте общественно-политической газеты «Новые известия» размещаются свежие новости, анализ важнейших событий в России и мире, журналистские расследования, фото- и видеорепортажи.
Главный редактор: Сергей Таранов.
Издание Nation News («Народные Новости»)
Федеральное издание Nation News специализируется на освещении событий в России и мире. Основная направленность новостей — общественно-политическая.
Журналисты издания выпускают оперативные новости о мировых событиях, по федеральной и региональной повестке.
Главный редактор: Анна Смелягина.
Еженедельник «Аргументы и Факты»
Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из самых авторитетных и старейших изданий России, издается с января 1978 года.
По данным TNS Россия, «АиФ» — лидер среди всех еженедельных газет в России. Кроме того, газета обладает и самой обширной сетью региональных редакций — 66 в России, 17 — за рубежом.
Главный редактор: Игорь Черняк.