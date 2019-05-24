Затулин рассказал о влиянии западных корпораций через российские СМИ

Некоторые средства массовой информации целенаправленно изображают российскую действительность в негативном ключе и проводят чужую линию. Так член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в своем интервью Федеральному агентству новостей создание Классификатора СМИ.

Затулин отметил, что пока не ознакомился с классификатором, но постоянно сталкивается с тем, что под видом новостной повестки и аналитических статей в некоторых СМИ идет методичная работа по влиянию на аудиторию в чужих интересах.

«И я с этим сталкиваюсь, я регулярно читаю газету «Ведомости», например, — признается парламентарий. — Я начинаю с нее свой день и знаю, что она вдохновляется, как правило, где и каким образом, как можно тоньше, как можно язвительнее, как можно изощреннее критиковать любые действия нашей власти. И при этом является везде распространяемой».

В свою очередь, главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов уже ознакомился с Классификатором СМИ и и посчитал всю разбивку СМИ «неадекватной».

«Это всё, что могу сказать по этому поводу», – ответил он ФАН на просьбу прокомментировать включение его издания в категорию антироссийских СМИ.

В Госдуме призвали обращать внимание на то, кто на самом деле владеет и руководит российскими газетами, журналами, телеканалами, информационными агентствами, в чем как раз и призван помочь российским читателям Классификатор СМИ.

«Она принадлежит, насколько я понимаю, консорциуму, который генетически относится к Руперту Мердоку через разные стыковочные хозяйствующие субъекты и акционерные общества (до 2015 года газета издавалась издательским домом Sanoma Independent Media, принадлежащим американскому медиамагнату Руперту Мердоку. — Прим. ФАН). В ней собрался, на мой взгляд, достаточно профессиональный коллектив, который очень ловко ведет эту линию», — отмечает депутат.

Негативное изображение российской действительности — целенаправленная редакционная политика целого ряда СМИ, нужно открыто признать их влияние на информационное поле, считает собеседник ФАН.

«Сама по себе газета, очевидно, настроена не только против власти, но она, на мой взгляд, исходит из принципа — «что бы ни сделали в России, все плохо». Я не знаю, как в случае с «Ведомостями», кто их нынешние хозяева, но прекрасно помню, что так и было, — продолжает Затулин. — Потом были какие-то сделки и преобразования, которые должны были удовлетворить требования нашего закона, но по существу, повторяю, эта газета — влиятельная газета. Она влияет определенным образом на свою аудиторию».

В Госдуме признают, что у иностранных медиакорпораций есть возможность обходить ограничения, введенные осенью 2014 года в закон «О средствах массовой информации», согласно которым иностранцы не могут владеть более чем 20% акций российских СМИ.

«Да, есть ограничения, которые были введены с некоторых пор на владение российскими СМИ, но любые ограничения обходятся. На мой взгляд, добиться стопроцентного идеала в этом вопросе очень сложно», — отметил парламентарий.

Напомним, в подготовленный ФАН Классификатор СМИ вошли 100 самых читаемых изданий с федеральным охватом, разделенные на ряд категорий. Заявленная цель состоит в создании полноценного и объективного классификатора медиаресурсов, своего рода «азбуки онлайн-СМИ», которая поможет российскому читателю самостоятельно выбрать надежный и правдивый источник информации с учетом редакционной политики того или иного издания.