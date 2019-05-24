Сирия намерена завоевать мировой текстильный рынок путем развития завода Дамаска

Дамасский текстильный завод по производству носков и нитей планирует вернуться на мировой рынок и завоевать рынок России, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), посетивший предприятие и побеседовавший с его руководством.

Завод выпускает широкий ассортимент носков для мужчин, женщин и детей. Здесь также производятся сатиновые нити, пряжа из 100% хлопка, а также нити для вязания. Помимо изготовления продукции для мирных жителей, предприятие также выполняет заказы вооруженных сил Сирии.

В годы войны завод трижды захватывался боевиками, неоднократно подвергался обстрелам из стрелкового оружия и минометов. Однако в целом предприятию повезло, и оно смогло избежать участи многих других фабрик. Даже после захвата террористами оборудование не было полностью разграблено, что позволило в кратчайшие сроки восстановить производство.

На сегодняшний день завод обеспечен автоматизированным оборудованием, что позволяет осуществлять покраску 2200 тонн пряжи ежедневно. В дальнейшем планируется установка новых высокотехнологичных станков и модернизация старых.

Директор завода Абдель Карим Ук рассказал нашему репортеру, что в довоенное время завод экспортировал товары в Иран и Ливию. На заводе трудилось более 300 человек, а сейчас 200. Также он сказал, что сейчас все силы сосредоточены на повышении качества производимых изделий.

Это позволит восстановить довоенное количество рабочих мест и возобновить продажу товара за границу. Он особо отметил, что в дальнейшем планируется экспорт продукции, выпускаемой предприятием, в Россию.

Ранее корреспондент ФАН в Сирии сообщил о росте темпов восстановления жилого фонда в освобожденных районах провинции Дейр-эз-Зор. Значительную поддержку в этом официальным властям САР продолжает оказывать российская сторона.