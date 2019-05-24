Песков назвал условия новой встречи в «нормандском» формате

Москва, 24 мая. Новая встреча в «нормандском» формате возможна после того, как будет сформирована команда нового президента Украины, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что в данный момент необходимо понять, насколько новый глава Украины готов выполнять минские соглашения.