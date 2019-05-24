Песков прокомментировал заявление о возможных угрозах отключения Рунета

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минкомсвязи о возможных угрозах отключения Рунета от глобальной Сети, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению экспертов ведомства, это может произойти из-за некой опасности из-за рубежа. В связи с этим журналисты поинтересовались, не опасаются ли в Кремле , что формулировки закона, позволят отключать Рунет от глобальной сети из-за несущественных поводов. В ответ Песков заявил, что это вопрос правоприменительной практики, и обращаться за комментарием лучше к экспертам.

«Но мы не раз говорили, что смысл этого закона в том, чтобы обезопасить нашу Сеть в случае недружественных шагов из-за границы», — напомнил он.

По словам Пескова, эта опасность носит не только чисто гипотетический характер.

«Вы видите, что происходит в рамках торговых войн, какие они несут системные опасности, причем не только от участников этих войн, волны расходятся и на другие страны», — пояснил представитель Кремля.

Именно поэтому, по его словам, резервирование внутренних суверенных мощностей является необходимым для защиты собственных интересов РФ.