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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского в Туле

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского в Туле

Тула, 24 мая. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника правоохранительных органов в Туле в микрорайоне Косая Гора. Об этом говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по области.

По данным ведомства, утром пятницы неизвестные лица завладели табельным оружием полицейского, а затем несколько раз выстрелили. Получивший ранения сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован.

На место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Они осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей и очевидцев. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ранее источники Федерального агентства новостей, неизвестные избили полицейского, отобрали у него табельное оружие, выстрелили в грудь и ногу, а затем скрылись в неизвестном направлении на серебристом Mitsubishi Lancer.

В связи с произошедшим в Туле был объявлен план «Сирена». Злоумышленники были задержаны, в отделение полиции они явились самостоятельно. 

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: СУ СК РФ по Тульской области
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