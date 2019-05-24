Песков не увидел положительного вклада Мэй в отношения РФ и Великобритании

Москва, 24 мая. Вклад в развитие отношений Лондона и Москвы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в пятницу заявила об отставке, трудно назвать положительным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что годы премьерства Мэй стали непростым периодом для двусторонних отношений.

«К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот. Период Терезы Мэй относится к непростому периоду наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

Комментируя отставку Мэй, Песков также напомнил, что Кремль с большим вниманием следит за ситуацией с выходом Великобритании из ЕС. Он отметил, что Brexit влияет на обстановку как в самой Британии, так и в Евросоюзе.

«Мы следим за ситуацией в Евросоюзе, который является нашим главным торгово-экономическим партнером. Мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере», — заключил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Пост лидера Консервативной партии она покинет 7 июня. Пойти на такой шаг Мэй была вынуждена в связи с соответствующим требованием однопартийцев. Когда Мэй оставит должность лидера партии, она также должна будет уйти с поста премьер-министра.