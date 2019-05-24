Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов

50
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов
Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Контракт о направлении в эту страну военных специалистов был подписан накануне на встрече Путина и лидера Конго.

«Речь идет о специалистах, которые будут напр для обслуживания ранее поставленной техники и специального имущества. Этим они и будут заниматься», — пояснил Песков.

Автор: Алексей Киристаев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров