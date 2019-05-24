Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов
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Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Контракт о направлении в эту страну военных специалистов был подписан накануне на встрече Путина и лидера Конго.
«Речь идет о специалистах, которые будут напр для обслуживания ранее поставленной техники и специального имущества. Этим они и будут заниматься», — пояснил Песков.