

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отправку в Конго российских специалистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Контракт о направлении в эту страну военных специалистов был подписан накануне на встрече Путина и лидера Конго.