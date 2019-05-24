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Песков рассказал о подготовке к прямой линии президента с россиянами

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Песков рассказал о подготовке к прямой линии президента с россиянами

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке проведения традиционной ежегодной прямой линии главы государства с россиянами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ответ на вопрос агентства France Presse, известна ли уже дата проведения прямой линии, Песков заявил, что этот вопрос находится в стадии подготовки.

«Она (дата проведения) известна, она готовится. Мы сообщим», — заявил он.

Автор: Алексей Киристаев
Источник: Федеральное агентство новостей
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