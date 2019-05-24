Песков рассказал о подготовке к прямой линии президента с россиянами

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке проведения традиционной ежегодной прямой линии главы государства с россиянами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ответ на вопрос агентства France Presse, известна ли уже дата проведения прямой линии, Песков заявил, что этот вопрос находится в стадии подготовки.