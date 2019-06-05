Мусорную реформу без помощи государства не решить. Николай Стариков. ФАН-ТВ

С каждым годом количество мусора в России стремительно увеличивается. Общественность будоражат незаконно создаваемые мусорные полигоны. Своим мнением о мусорной реформе поделился писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Идея казалось бы хорошая, как и большинство людей озвучиваемых правительством РФ. Вот с реализацией обычно получается нечто иное. В России собирается большое количество мусора, а перерабатывается 10% этих отходов. Это первая проблема. Второе, большое количество мусора не собирается и не перерабатывается. Жители бросают, закапывают, зайдя в лес можно наткнуться на кучу мусора. Третья проблема — недобросовестные мусорщики, которые должны вести на полигон, а вываливают его где-нибудь в укромном месте. И потом там образуется несанкционированная свалка. И вот правительство решило, как это от этого избавиться.

По логике государство могло решить этот вопрос так: строит на свои деньги эти 130 мусороперерабатывающих заводов. Далее предприятия любые государственные, частные, собирают мусор и отвозят на эти заводы. Во-первых, это хорошее вложение госденег, во-вторых, количество мусора будет только увеличиваться. А это значит, что доходы в казну от сбора мусора были бы постоянные. Но почему-то эта очевидная мысль не приходит в голову либералам из правительства.

В бюджете с избытком хватает денег, чтобы государство построило эти заводы. Почему это не делается? На мой взгляд, это не делают по одной простой причине, потому что если построить госзаводы, то деньги будут в государственный карман идти. А если негосударственные, то деньги будут попадать в негосударственный карман. И вот это является основным двигателем всей этой мусорной реформы. А забота о лесах, о полях это все обертка для конфетки.

Хочу объяснить причину вывоза мусора в другие регионы. Одна из точек напряженности — это Архангельская область. Объясняется это красиво: нет полигонов, сложности с переработкой, поэтому возникла идея: «Давайте мы возьмем мусор из МО и перевезем в Архангельскую». Вполне вероятно, просто для того, чтобы объяснить резкое повышение тарифов. Если вы ракетами мусор начнете на Марс отправлять, вы можете не в три раза, а в 33 раза увеличить тарифы. И все это будет убедительно, затраты ракета топливо.

Рассмотрим всю картину. Было несколько конкурирующих предприятий. Родилась идея все это упорядочить. Создается один региональный оператор, тарифы которого утверждает региональная власть вместе с ним. И увеличить эти тарифы легко, потому что всегда можно туда вписать доставку мусора в другую область, и что угодно. Например, добавить село, ездить собирать мусор оттуда. Идея хорошая, но тариф надо увеличить в два раза, мусора мало, машины ездят, бензин тратят. Манипулятивно создаются ситуации объясняющие увеличение тарифов. А на самом деле, увеличение тарифов и является той конечной идеей, которая двинула всю эту самую мусорную реформу.

В результате реформы ответственными становится власти регионов, государство. Почему же они тогда практически не участвуют в этой реформе? Потому что в либеральном российском правительстве твердое направление — все должно быть частное. Там где должно принимать участие государство, нам предлагается не пускать к участию государство, к решению этого вопроса. А путь для решения проблемы в обратном направлении, усиление роли государства, его вмешательства не только в образование, но и в строительство этих заводов.