Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Москва, 24 мая. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил в Лефортовском суде Москвы, что его жизни якобы угрожает следователь — капитан ФСБ РФ.

«Капитан ФСБ Хижняк ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», — пожаловался он через переводчика.

Суд в российской столице рассматривает в пятницу заявление на продление срока ареста американца. Ранее сотрудники ФСБ обратились в суд с просьбой оставить мужчину в следственном изоляторе до конца лета, а именно до 29 августа.

Уилана задержали сотрудники ФСБ во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в попытке заполучить в России сведения, составляющие государственную тайну. Родственники же арестованного утверждают, что тот приезжал в Москву на свадьбу друга. Виновным он себя не признает.

Его брат заявлял, что мужчина работает в сфере корпоративной безопасности в фирме BorgWarner, которая занимается производством автомобильных деталей.

В конце января Московский городской суд признал заключение под стражу обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана, который имеет гражданство Соединенных Штатов, Британии, Канады и Ирландии, законным. Защита Уилана просила освободить мужчину под залог, однако суд принял решение не удовлетворять просьбу адвокатов.