Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке

Москва, 24 мая. Сбербанк анонсировал снижении ставок по ипотеке с 25 мая.

Уточняется, что ставки по жилищным кредитам будут снижены на 0,3–0,6 процентного пункта. Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» составит 10,8% годовых. 9,6% годовых будет достигать минимальная ставка при учете дисконтов, предоставляемых в рамках акций «Молодая семья», зарплатных проектов, а также при работе с сервисом электронной регистрации и по акции «Витрина».

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья опустится до 10,6%. В Сбербанке добавили, что участники зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации добьются ставки 10,2% годовых. Кроме того, в рамках программы субсидирования с застройщиками самая маленькая ставка по ипотеке будет зафиксирована на уровне 8,2% годовых.

Новые ипотечные ставки Сбербанка начнут действовать с 25 мая. По прогнозам Единого института развития в жилищной сфере, ставки по ипотечным кредитам к концу текущего года могут опуститься до уровня 10%. Главное условие — отсутствие новых стрессов в экономике.

Стоит отметить, что ипотечные кредиты на данный момент используются при заключении 70% сделок на рынке недвижимости. Как пишет «Газета.ru», в апреле этого года россияне взяли в долг почти 800 миллиардов рублей.