Подозреваемому в шпионаже Полу Уилану продлили срок ареста. ФАН-ТВ

Ходатайство обвинения о продлении срока ареста рассматривал сегодня Лефортовский районный суд Москвы. Пол Уилан останется в СИЗО до 29 августа.

Напомним, ранее срок ареста уже был продлен до 28 мая. Пола Уилана судят по статье «Шпионаж», американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Согласно информации спецслужб, его задержали во время шпионской акции, в конце прошлого года (во время передачи ему флешки с именами сотрудников одной из российских спецслужб).

У подсудимого четыре гражданства: Канады, США, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилан — бывший морской пехотинец, приехал в Москву на свадьбу к другу.

Документы следствия обозначены грифом «Совершенно секретно». В зале заседания присутствовал представитель посольства США Ричард Ханрахан.