Яшин разбазаривает муниципальный бюджет, распространяя хвастливые «агитки»

В Москве в самом разгаре предвыборная гонка в Мосгордуму, причем пока в основном среди оппозиционных сил. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, например, не жалеет на это ни сил, ни денег. Особенно муниципальных.

В этом году депутатами Красносельского района были проведены всего две госзакупки — одна в размере 706 500 рублей на оказание автотранспортных услуг для аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский, вторая — в 204 000 рублей на новый информационный бюллетень «Красная ветка».

Федеральное агентство новостей решило разобраться, что за новое издание появилось в районе и почему оно выходит с повышенным на треть тиражом по сравнению с предыдущим.

Красная ветка

В феврале на отчете главы муниципального района по работе за 2018 год разразился скандал, ФАН писало об этом. Весь год Яшин за муниципальные деньги выпускал районную газету, в которой рассказывал исключительно о своих делах и «победах», а также про борьбу с коррупцией.

Только вот беда — газета не была зарегистрирована как СМИ. А когда возмущенные жители спросили, почему Яшин выпускает за счет района какую-то левую непонятную продукцию, Илья Валерьевич ответил следующее.

«Я не считаю это нужным и правильным (это по поводу регистрации газеты. — Прим. ред.). Считаю, что требования к регистрации газеты — придирки, это связано с политической ситуацией», — заявил он.

На реплику людей, что политика ни при чем, мол, это его обязанность, поскольку на газету тратят бюджетные деньги, Яшин рявкнул: «Я вам ничего не должен».

В этом году Яшин вдруг превратился в законопослушного гражданина, и регистрация СМИ для него стала обязательной процедурой. Он зарегистрировал бюллетень 27 марта. Но не «Красную строку», а под новым названием — «Красная ветка». Правда, уже 10 апреля покладистость Яшина стала объяснима — глава района заявил, что идет на выборы в Мосгордуму.

45-й округ

Теперь сравним тиражи «довыборной» газеты и нового бюллетеня. «Красная строка» выходила тиражом 7 тысяч экземпляров, которых, по мнению жителей, было многовато для 48-тысячного по населению района. Но по непонятным причинам «Красная строка» выйдет с тиражом уже в 10 тысяч экземпляров. То есть на треть больше.

Из этого напрашивается предположение — выбирается же Яшин не только по своему району, а по 45-му избирательному округу Москвы. В него входит не только Красносельский район, а еще Басманный, Мещанский, Сокольники. Если молодое поколение может видеть все «достижения» Яшина в его самопиарных роликах в Интернете, то пожилые люди — а именно они являются главной избирательной силой — предпочитают печатную продукцию.

И количество выпусков бюллетеня увеличено более чем на треть — за оставшиеся полгода их будет восемь против пяти прошлогодних.

Яшин и не скрывает того, что, похоже, сейчас для него важнее не его избиратели, которые надеялись, что он будет заниматься проблемами района, а именно весь округ. Например, 18 апреля он пошел в Басманный район для так называемой встречи с жителями, которые якобы мечтают о сквере.

Хотел разыграть свою любимую карту реновации — мол, местные жители хотят сквер, а власти тут дом собираются строить в историческом месте Москвы. Правда, потерпел фиаско — на ролике, снятом для самопиара, разумеется, об этом ни слова. А в реальности жители Басманного предложили ему убираться в Красносельский и заявили, что мечтают получить квартиру в новом доме в родном районе и уехать из аварийного жилища.

Напоминаем, что бюллетень «Красная ветка» выпускается за счет бюджета муниципального округа Красносельский. И должен носить информационный характер, а не рекламный. И уж точно не распространяться на жителей всего избирательного округа.

Отчет под подпись

Избранник народа Яшин, помимо бюллетеня, придумал еще одно новшество — распространение своего отчета о проделанной работе за год по квартирам. По сути, опять тот же самый рекламный материал с восхвалениями единственного и неповторимого борца с коррупцией, но уже в виде глянцевого буклета.

«Они уже стойку сделали, сейчас всем по квартирам под подпись разносят буклетики, — рассказывает житель района Петр. — Весь он такой красивый, полиграфия замечательная. Называется «Отчет о работе главы муниципального округа». Ну и там все, чем он постоянно хвастается. Две экскурсии, которые были за время его у власти. Один раз он детей возил на кинологическую базу, второй — пенсионеров в паломническую поездку. Все это очень красочно расписано — как он инвалидам помогает, городские службы контролирует. То есть все ролики, которые он делает, резюмированы в этом буклете. Какой он молодец и с коррупцией борется. А также — как надо «бороться с системой». И все это под подпись. Двойной в этом смысл. Во-первых, потенциальных избирателей «пробивает», кто живет по месту регистрации, а кто нет. Ну и лишний раз о себе напоминает в красивом журнальчике».

День Победы

А вот праздников в Красносельском районе, похоже, опять не будет. Закупка на проведение развлекательных и торжественных мероприятий для местных жителей второй год подряд не состоялась. День Победы, который ранее так любили отмечать в районе, ограничился возложением цветов к местам, откуда москвичи уходили на фронт (весь совет депутатов представляли только Петр Царьков и Алексей Горинов). А сам Яшин, по словам жителей, опять праздник отмечал в Германии.

Что в этом году подарили ветеранам — неизвестно, но прошлогодние «подарки» вызвали только недоумение и обиду у заслуженных людей. Им торжественно вручили продуктовые наборы в двух пакетах: в одном — макароны, гречка, тушенка, банка растительного масла; во втором — консервы, горошек и кукуруза. Мало того что продуктовый набор для бездомных, так еще и со сроком годности, который должен был закончиться через неделю.

Практически та же история, что и помощь инвалидам по доставке продуктов первой необходимости на дом. Про это у Яшина и ролик есть, и фотографии во всех выпускаемых им рекламных буклетах, газетах, бюллетенях. Только Яшин забыл сказать, что акция эта была одноразовая — под камеры, специально для роликов и буклетов. Да и сама помощь выглядела странно, если верить выпущенному Яшиным ролику. Грузчик привозит на дом к человеку коробку, где большую часть занимает ящик с киви. Видимо, так в глазах пока еще муниципального депутата выглядит социальная помощь.

Остается один вопрос: кому нужен такой депутат, который все деньги района, как кажется, спускает на рекламу себя любимого, который не в состоянии позаботиться о нескольких ветеранах в своем районе, помочь маломобильным группам населения. Страшно подумать, что ожидает москвичей в случае избрания Яшина в Мосгордуму — митинги вместо праздников, рекламные бюллетени, гололед (Яшин против антиобледенительных смесей). И все это за счет избирателей.