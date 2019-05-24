Путин встретится с главой РПЦ и поздравит его с днем тезоименитства

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о скорой встрече главы страны Владимира Путина с главой РПЦ патриархом Кириллом , передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу Путин работает в Москве. Повестка президента в этот день более спокойная, чем в предыдущие дни, уточнил пресс-секретарь.

«Встреча с членами Совбеза, затем встреча с патриархом Кириллом. Президент собирается поздравить главу РПЦ с днем тезоименитства и в целом продолжить общение, которое носит регулярный характер у патриарха и президента», — уточнил Песков.

Тезоименитство отмечается в день памяти того святого угодника, в честь которого назван человек. 24 мая свои именины отмечают люди с именами Михаил, Иосиф, Никодим, Кирилл и Мефодий.