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Назван самый популярный в Москве автомобиль

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Назван самый популярный в Москве автомобиль

Москва, 24 мая. Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем среди жителей столицы. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Автостат».

Эксперты изучили московский автопарк. Как выяснилось, в столице насчитывается около 86 тысяч машин Hyundai Solaris. На второй строчке рейтинга оказался Ford Focus. На автомобиле данной модели ездят 85,8 тысячи москвичей. Тройку лидеров замкнула KIA Rio (79,6 тысячи автомобилей).

Также распространенными в Москве машинами являются Skoda Octavia и Volkswagen Polo. Их в московском автопарке насчитывается 72,1 тысячи машин и 59 тысяч машин соответственно.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в России насчитывается порядка 10 миллионов японских автомобилей. Чаще всего российские автолюбители приобретают машины марок Toyota, Nissan и Mitsubishi.

Автор: Василий Котов
Источник: Автостат
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