Росздравнадзор заявил о проблемах с лекарствами для льготников

Росздравнадзор заявил о росте нарушений прав граждан на лекарственное обеспечение. За четыре месяца 2019 года в ведомство обратилось 3500 россиян. Больше половины жалоб связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств. Обращения поступают из Краснодарского края, Ульяновской, Московской, Ярославской, Белгородской областей и других регионов.

«По 2018 году 76% льготников вышли из программы в части лекарственного обеспечения. На 2019 год показатель составил 79%, то есть уже на 3% рост. Есть субъекты, в которых количество льготников, отказавшихся от данного вида помощи, превышает 90%», — сообщил замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

«В условиях финансирования на данную программу, которая заложена в законодательство, это делает фактически невозможным полноценное обеспечение лекарственными препаратами данной категории граждан», — заявил он.

В Ульяновской области не выписано и не поставлено на отсроченное обеспечение 40% рецептов. Во Владимирской — 11%, в Крыму — 20%. Во всех этих случаях пациенты не получили положенных лекарств, говорит Дмитрий Пархоменко.

«Территориальными органами в 2018 году проведено более 1200 проверок органов исполнительной власти в 58 субъектах. В 50 из них, это 86%, выявлены нарушения. Нарушаются права граждан вообще на получение лекарственной помощи, 298 проверок. Несвоевременное обеспечение по выписанным рецептам 619 проверок. Отсутствие выписки препаратов при наличии медицинских показаний установлены в 55 проверках», — отметил замруководителя ведомства.

На девятом Конгрессе «Право на лекарство», организованном «Лигой пациентов», врачи, общественники, законодатели и ученые ищут способы заставить систему лекарственного обеспечения работать эффективно. По мнению первого проректора ВШОиУЗ Николая Прохоренко, нужно увеличить государственные расходы на здравоохранение, которые, очевидно, не покрывают потребности населения в лекарственном обеспечении.

«81% государственных расходов на амбулаторное лечение оплачивают сами россияне. Для сравнения, в странах ЕС доля личных расходов граждан не превышает 62%. На закупку лекарств государство тратит 233 млрд рублей (0,25% ВВП). Надо в два раза больше», — считает врач.

Дополнительные средства эксперт предлагает направить на лечение болезней кровообращения. Смертность от них в России выше, чем в странах ЕС в 1,5 раза. Смертность от инфекционных болезней в возрасте от 15 до 29 лет в нашей стране выше в 10 раз, а в трудоспособном возрасте, от 30 до 44 лет, — в 16, заявил кандидат экономических наук.

«И, соответственно, дети. Смертность детей лечение детей от 0 до 14 лет в России в 2 раза выше, чем в «новых» странах ЕС. Да, мы достигли достаточно больших успехов в борьбе с младенческой смертностью, но что происходит в более старших возвратах, это, конечно, серьезная ситуация», — добавил Николай Прохоренко.

По мнению президента организации «Лига пациентов» Александра Саверского, проблема в том, что в каждом регионе сформировалась «своя система здравоохранения».

«Президент удивляется, как это в соседних регионах цифры на одно лекарство могут отличаться в 59 раз? Да. Такую систему создает регулировщик. Он не знает, что у него происходит в другом городе», — заявил общественник.

В России есть закон «Об обращении лекарственных средств», но нет нормативного документа, который гарантировал бы к ним доступ, считает Александр Саверский. В результате государство превратилось в регулятора, который не обеспечивает право граждан на бесплатные лекарства. Решить проблему призван проект закона «Об обеспечении лекарственными средствами».

«Все люди, не только льготники, не только в стационаре, а все должны получать лекарства в рамках жизненно необходимых и важнейших препаратов», — считает автор инициативы.

Как отметил общественник, полномочия по здравоохранению должны вернуться на федеральный уровень.

«Возможно, необходимо даже возвращаться к централизации финансирования, потому то оно достаточно равномерное, понятное: мы знаем, сколько примерно пациентов, чем болеют по районам и регионам. Если что-то неправильно посчитали, субъект федерации должен дополнительно это профинансировать, эти дырки закрыть», — пояснил Александр Саверский корреспонденту Федерального агентства новостей.

Впрочем, региональные власти уже сегодня могут обеспечить отдельные категории граждан льготными лекарствами амбулаторно — без дополнительных финансовых затрат. Это успешно доказала Кировская область. В феврале этого года власти запустили в регионе Пилотный проект лекарственного обеспечения среди больных артериальной гипертензией и ишемической болезни сердца.

«Пациент приходит к врачу. Врач в компьютерной программе, где учитываются все льготные категории, выбирает соответствующее направление системы лекарственного возмещения, лекарственный препарат, выбирает аптеку распечатывает рецепт. По МНН (Международному непатентованному наименованию.— прим. ФАН) пациент с этим рецептом идет в аптеку и выбирает сам лекарственный препарат уже по любому торговому наименованию, который имеет соответствующее МНН. Этот перечень утвержден нашим региональным Минздравом», — рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Пациенты платят в аптеках 50% от предельной стоимости льготного лекарства. Уникальный проект позволяет оказывать дополнительную помощь и простым пациентам, и льготникам.

«За три месяца реализации проекта число отпущенных рецептов составило более 39 тысячи, — заявил Дмитрий Курдюмов. — Отпущенных упаковок около 90 тысяч. Общий объем субсидий, предоставленных аптекам, пока около 5 млн рублей. На второй месяц работы проекта число граждан, воспользовавшихся лекарственным возмещением, увеличилось в два раза, а в третий месяц еще на 40%. Таким образом, мы считаем, что проект удачен и востребован среди жителей региона».

Как отметил в интервью корреспонденту ФАН профессор НИУВШЭ Василий Власов, пример Кировской области показывает, что даже небогатый регион может «договориться» с Минфином и помогать людям.

«Все лекарственное обеспечение должно реализовываться на уровне регионов. Все попытки перетаскивать его на федеральный уровень являются способом приспособления к нынешней бюджетной ситуации, когда все деньги сконцентрированы в федеральном центре. Нормальным образом деньги должны быть выделены регионам на эти цели. Регионы должны их тратить в соответствии нуждами народа», — считает доктор медицинских наук.

По мнению экспертов, наладить обратную связь с пациентами может национальная лекарственная политика. Идея ее создания уже обсуждается на площадках Госдумы и всероссийских форумов. Что касается закона «Об обеспечении лекарственными средствами», авторы планируют представить его проект осенью. Интернет-петиция в поддержку инициативы уже набрала 220 тысяч голосов.