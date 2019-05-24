Лондон, 24 мая. Премьер-министр Великобритании покинет свою должность, а также оставит пост лидера правящей в стране Консервативной партии 7 июня. Такое заявление Мэй сделала на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Она произнесла новость об отставке со слезами на глазах. В конце своего выступления премьер не смогла сдержать эмоции. Мэй расплакалась, объявляя об уходе в отставку.

"It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead"



UK Prime Minister Theresa May announces she will resign on Friday 7 June



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«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — подчеркнула глава правительства.

Как передает телекомпания BBC в Twitter, нового партийного лидера изберут в течение недели после ухода Мэй с должности.

В 2018 году The Daily Telegraph сообщило, что премьер-министр страны Тереза Мэй может быть отправлена в отставку правящей Консервативной партией весной 2019 года. В декабре 2018 года премьер-министр Великобритании получила поддержку большинства консерваторов и сохранила свой пост премьера страны и лидера правящей партии.

Напомним, в феврале 2019 года Кабмин Великобритании рассказал о возможной отставке Мэй. Такого мнения придерживались члены кабинета министров, писала западная газета The Sun.

По данным издания, министры сделали такой вывод из «намеков премьера Терезы Мэй». Так, один из членов кабмина заявил газете, что британский премьер якобы хочет убедиться в том, что ее сменит правильный человек. Источник газеты подчеркнул, что министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс считает, что все слова Терезы Мэй указывают на ее возможную отставку.

Редакция газеты уточнила, что отставка Мэй будет восприниматься общественностью, как нежелание допустить приход к власти бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Издание писало, что британский премьер уйдет в отставку через некоторое время после заключения соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.