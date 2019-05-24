Двухмесячная норма снега выпала в Салехарде за одну майскую ночь

Салехард, 24 мая. За неделю до лета в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа выпала двухмесячная норма снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За одну майскую ночь Салехард вновь вернулся в зиму. В ночь с 23 на 24 мая в городе неожиданно выпала двухмесячная норма снега.

«Образовалось 12 сантиметров нового снежного покрова, в то время как в среднем образуется 6 сантиметров в месяц, — приводит слова источника ТАСС. — Снег продолжает идти».

В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт города приостановил прием и отправку самолетов. Кроме того, была прекращена работа паромной переправы, связывающей столицу с ближайшим городом Лабытнанги, передает «Газета.ru».

В субботу, по данным синоптиков, непогода в Салехарде сохранится, порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Днем 25 мая ожидаются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью температура может опуститься до трех градусов мороза.

Ранее в мае специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института обратили внимание, что в снежную погоду опасно передвигаться на транспорте с привычной скоростью. Завкафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта Николай Лушников уточнил, при езде автомобилистов на шипованной резине на большой скорости износ дорожного покрытия увеличивается. Он призвал ограничить скорость движения транспорта по дорогам страны зимой.