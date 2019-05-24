Лазарев посетовал на стереотипы членов жюри при оценке России на Евровидении
Москва, 24 мая. Популярный российский певец Сергей Лазарев заявил, что голосование членов национальных жюри на музыкальном конкурсе Евровидение оставляет желать лучшего. Причем столь нерадостная картина была как в 2019 году, так и в 2016-м, — в обоих случаях он представлял на международной арене нашу страну.
Лазарев в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал работу профессиональных судей на недавнем 64-м певческом форуме, состоявшемся в израильском Тель-Авиве.
«Голосование жюри, как и в 2016-м году, вызывает большие вопросы, — признался Лазарев. — В качестве примера достаточно привести голосование грузинского жюри, которое поставило меня единогласно на 26-е место».
По словам российского исполнителя, он даже не знает, как такое вообще может быть возможным, учитывая общую оценку песни и номера.
«Очень жаль, что члены жюри многих стран до сих пор обращают большее внимание на стереотипы при оценке нашей страны», — заключил Сергей.
На Евровидении-2019 он выступал с песней «Scream» («Крик»), набрал в сумме 369 баллов и занял итоговое третье место, уступив голландцу Дункану Лоуренсу (492) и Алессандро Махмуду из Италии (465).
Максимальное количество очков (12) Лазарев получил только от жюри Азербайджана. А вот жюри из Грузии «отличилось» в другом смысле — все пятеро его членов дружно поставили россиянина на последнее место.
В 2016 году в Стокгольме Сергей также замкнул тройку призеров, пропустив вперед себя украинку Джамалу и Дами Им из Австралии. Тот конкурс тоже получился с политическим подтекстом — победительница исполнила провокационную песню «1944».
Ранее коллега Лазарева по сцене Диана Гурцкая заявила ФАН, что ей было обидно и больно от того, что грузинские профессионалы таким вот странным образом оценили его выступление в Израиле.