На чемпионате Worldskills оценили программу обучения россиян предпенсионного возраста



Казань, 24 мая. В рамках деловой программы VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» в Казани 22 мая прошел круглый стол по теме обучения граждан, приближающихся к пенсионному возрасту.

В мероприятии приняли участие представители российского союза «Ворлдскиллс», министерств труда и промышленности Татарстана, а также руководители крупных авиастроительных и образовательных организаций республики. Участники обсудили результаты обучения «серебряных» сотрудников по стандартам «Вордскиллс».

Директор «Академии Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская рассказала о том, как Союз реализует свою программу, и отметила, что в Российской Федерации уже работает более 360 специальных центров, где желающие могут пройти обучение по 116 компетенциям из семи областей. Власти Республики Татарстан, например, сейчас работают над вопросом организации 24 центров на базе различных учреждений.

«Наша задача в ближайшем будущем — создать такую инфраструктуру обучения, чтобы каждый гражданин предпенсионного возраста смог бы обучиться по любой востребованной компетенции Ворлдскиллс в каждом регионе страны, — заявила Крайчинская. — Представители бизнеса встретили идею переобучения сотрудников по современным стандартам с одобрением». «Я вижу две красивые истории, — прокомментировала директор по персоналу Казанского вертолетного завода Марина Марюшина. — Первая заключается в процессе повышения квалификации тех сотрудников, которые не собираются прекращать трудовую деятельность при наступлении пенсионного возраста и необходимы на производстве. Если же так складываются обстоятельства, что работник должен уйти, то ему не просто говорят «до свидания”, а предлагают возможность переобучения и новое продолжение карьерной траектории. И обе истории имеют хороший прогноз».

Участники завершили круглый стол договоренностью в дальнейшем действовать сообща в вопросах информирования населения по образовательным программам для «серебряных» специалистов.