Сургутский лагерь «Сибирский легион» сможет принять больше детей

Сургут, 24 мая. Сургутский военно-спортивный лагерь «Сибирский легион» может получить средства на строительство дополнительного корпуса. Вопрос финансирования учреждения обсудили на заседании постоянного комитета Думы по социальной политике в Сургуте 24 мая.

«Сибирский легион» расположен в поселке Барсово. Сейчас количество заявлений от желающих приехать в лагерь превышает возможности учреждения. На одно место претендуют сразу три ребенка. «Сибирский легион» работает не только летом, но и в другие сезоны во время школьных каникул.

Военно-спортивный лагерь существует уже много лет, поэтому помещения учреждения требуют ремонта. Руководство «Сибирского легиона» рассчитало, что строительство всего одного нового корпуса позволит лагерю организовать 150 дополнительных мест. Это поможет хотя бы частично удовлетворить спрос желающих попасть в учреждение. Парламентарии дали обещание помочь в решении данного вопроса и вынести его на обсуждение на уровне округа, сообщает Infox.ru.