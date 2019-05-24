Москва, 24 мая. Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель. Специалисты объяснили, что более мощный двигатель нарушит баланс характеристик автомобиля.

Кроме того, он потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова, тормозов. Как пишет издание «За рулем», разработчики уточнили, что на Lada 4х4 практически идеально сбалансированы мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность. «АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор. Специалисты считают, что более мощный двигатель нарушит баланс характеристик автомобиля.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что это стало возможным благодаря длительной эволюции и поиску резервов для модернизации. На данный момент производитель устанавливает в «Ниву» инжекторный 1,7-литровый двигатель ВАЗ 21214, который выдает 83 лошадиных сил.

Ранее прототип модели Lada 4x4 Vision был представлен «АвтоВАЗом» на Московском международном автосалоне. Президент компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис на пресс-конференции в рамках ММАС-2018 рассказал, что «сейчас трудно говорить, какой станет следующая Lada 4x4», но он отметил, что в том автомобиле, который «АвтоВАЗ» показал на своем стенде, видна связь с традиционной моделью. Более того, он добавил в ходе презентации, что автомобиль не появится на рынке раньше 2022 года.

Кроме того, директор по дизайну Стив Маттин в ходе презентации Lada 4x4 Vision рассказал, что автомобиль демонстрирует потенциал уникального, смелого, выразительного и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарной «Ниве».

Автомобиль имеет пять дверей, но задние створки замаскированы ради создания «трехдверного эффекта». Причем эта особенность должна сохраниться и у серийной машины. Сама же машина разрабатывается на платформе Duster — кроссовера второго поколения, который уже появился на европейском рынке. Это означает, что Lada 4x4 Vision получит доработанную подвеску, а также новый рулевой механизм с регулировкой колонки руля по вылету и потенциально расширенный набор электроники.

Как пишет «Газета.ru», «АвтоВАЗ» прекратит поставки машин в Европу. Предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.