Напавшие на полицейского в Туле задержаны

Тула, 24 мая. Нападение было совершено на сотрудника правоохранительных органов в Туле в микрорайоне Косая Гора. Полицейский был госпитализирован.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, неизвестные избили полицейского, отобрали у него табельное оружие, выстрелили в грудь и ногу, а затем скрылись в неизвестном направлении на серебристом Mitsubishi Lancer.

В связи с произошедшим в Туле был объявлен план «Сирена». Злоумышленники были задержаны в пятницу, в отделение полиции они явились самостоятельно. Пострадавший полицейский в настоящее время находится в больнице скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мертвый сотрудник полиции с огнестрельным ранением был найден на Красной площади в Москве. Погибший был обнаружен в общественном туалете. Выстрел был произведен из табельного оружия.