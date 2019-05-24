МВФ дал России советы по укреплению экономического роста

Москва, 24 мая. Международный валютный фонд посоветовал России завершить расчистку банковского сектора для поддержания экономического роста в стране.

Миссия МВФ работала в России с 14 по 24 мая. По итогам визита специалистов в страну фонд предоставил России рекомендации по поддержанию экономического роста. В первую очередь эксперты советуют уделить внимание укреплению устойчивости финансового сектора.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора, — говорится в сообщении МВФ, — одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования».

Специалисты добавили, что банкам России необходимо снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон. Кроме того, финансовым организациям страны предложено совершенствовать работу по оценке качества активов и полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком.

«Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности», — заметили в МВФ.

России также предложено разработать стратегию по возвращению санированных банков в частные руки. По мнению экспертов МВФ, это поможет развить конкуренции в банковском секторе страны.