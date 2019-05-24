Лондон, 24 мая. Британский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Она покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

Соответствующее заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, которые остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit. Решение политика оставить должность главы Консервативной партии означает также и то, что она покинет пост премьер-министра Великобритании.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 мая 2019 г.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, несмотря на то, что основной кандидат к настоящему времени — экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон — уже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру. О такой возможности также задумывается бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом.

По всей видимости, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера до тех пор, пока не будет избран новый лидер. Этот процесс обычно занимает около шести недель.

Стоит отметить, что парламентарии Британии уже несколько раз блокировали соглашение премьера по Brexit. Сам же выход страны из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября текущего года.

Практически все средства массовой информации Соединенного Королевства сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией.

Напомним, Мэй заняла пост премьер-министра Великобритании 11 июля 2016 года, как и должность лидера Консервативной партии. До этого политик работала министром по делам женщин и равноправия, а также главой МВД. Мэй с 1997 года является членом палаты общин.

Она вторая в истории женщина после Маргарет Тэтчер на посту главы правительства Великобритании.

Россиянам Мэй запомнилась по одной из наиболее упоминаемых ею фраз в свази с «делом Скрипалей» — «highly likely». Британский политик заявляла, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок» якобы российского происхождения, а РФ, «с большой долей вероятности» (что является дословным переводом фразы Мэй), ответственна за произошедшее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила это высказывание с заклинанием против России.