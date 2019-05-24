Российская туристка раскрыла подробности страшной аварии с автобусом в Италии

Москва, 24 мая. Экскурсионный автобус, который попал в страшное ДТП в Италии, за день до трагедии начало сильно трясти. Подробности аварии рассказала российская туристка, которая была в составе группы.

По ее словам, за день до произошедшего дорожно-транспортного происшествия, когда экскурсионная группа ехала во Флоренцию, туристы заметили сильную тряску. Они предположили, что виной тому проблемы с коробкой передач.

Однако туристов успокоили, что машина новая и ей «нужно немного постоять». Автобус, по словам собеседницы «Пятого канала», затем действительно продолжил путь без происшествий.

Авария произошла на следующий день. По словам очевидицы, туристам показывали фильм. Когда картина закончилась, водитель попытался включить музыку, отвлекся на нее и потерял управление транспортом. Автобус затем влетел в кювет.

По мнению туристки, последствия аварии могли оказаться куда более страшными. Автобус, рассказала она, повис на краю обрыва, от падения его остановили деревья. Она считает, что, если бы водитель потерял управление несколькими секундами раньше, машина рухнула бы в пропасть со всеми, кто находился в салоне.

Напомним, туристический автобус перевернулся по пути из Флоренции в Сиену. Инцидент произошел около 9.30 утра по местному времени 22 мая. Все ехавшие на экскурсию были русскоязычными.

В результате аварии погиб один человек, более 30 пострадали. Как сообщило ранее посольство РФ, пятеро россиян остаются в итальянских больницах. Еще 14 россиян, пострадавших в аварии, уже выписаны из медучреждений. По данным дипломатов, состояние госпитализированных граждан РФ оценивается как среднее и тяжелое.