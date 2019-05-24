Ритейлеры прогнозируют рост цен на продукты в РФ

Москва, 24 мая. Ритейлеры прогнозируют рост цен на продукты на российском рынке. По мнению специалистов, цены в магазинах могут подняться из-за высоких ставок по эквайрингу.

Согласно письмам Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли в адрес Ассоциации банков России, за четыре года траты продуктовых сетей на эквайринг заметно возросли: если в 2014 году они составляли 2,8%, то в 2018 — 4,5%.

По словам ритейлеров, безналичный расчет стоит продавцам почти в четыре раза больше, чем прием и инкассация наличных. Продавцы жалуются, что в минувшем году недополучили 7,4% прибыли, они опасаются, что в 2019 году эта цифра может возрасти до 10%.

Кроме того, как пояснили ритейлеры, из-за высоких ставок по эквайрингу магазины могут отказаться от скидок и поднять цены, пишет газета «Известия».

При этом в Ассолциации банков России считают, что изменение тарифов негативно скажется на условиях по кредитным картам и программам лояльности. В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала эквайеров снижать ставки. Она отметила, что понизить ставки поможет распространение системы быстрых платежей ЦБ.