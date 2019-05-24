Минобороны РФ выдало жителям Сирии 2,5 тонны продовольствия в Восточной Гуте

Военная полиция и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают оказывать помощь населению наиболее пострадавших от террористов районов САР. Об этом сообщает местный источник в соцсети Facebook (@rawad.zaki.14). Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, 22 мая была осуществлена доставка гумпомощи в населенный пункт Мадира, находящийся на территории Восточной Гуты в предместьях Дамаска. Остро нуждающимся жителям района, превращенного войной практически в непригодные для жизни руины, было выдано 500 продовольственных наборов общим весом около 2,5 тонн. В эти наборы входили рис, консервы, сахар и мука.

Помимо помощи продовольствием в поселении был развернут мобильный медицинский пункт, где российские военные врачи вели прием пациентов. В результате все жители, которым это было необходимо, получили квалифицированную медпомощь.

Восточная Гута до сих пор представляет собой мрачное зрелище, но усилия правительства по улучшению жизненных условий, тем не менее, очень видны: идет разбор завалов, полностью восстановлено электроснабжение.

Жителей в этом некогда цветущем пригороде Дамаска сейчас немного, и они искренне благодарны за оказываемую помощь. Сейчас по мере возрождения инфраструктуры беженцы понемногу возвращаются на территорию оазиса.

Напомним, около месяца назад местное население отмечало ровно год с момента освобождения данного региона от террористов. Спецкорреспондент ФАН тогда был в САР и запечатлел празднества на видео. Зачистка Восточной Гуты от радикалов-исламистов была завершена взятием стратегического города Дума усилиями Сирийской арабской армии (САА) и под прикрытием ВКС РФ.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что данный район был очень долгое время в оккупации джихадистов, и потому пережил одни из самых тяжелых разрушений среди остальных регионов Сирии.

«Восточная Гута представляет важное стратегическое значение, она располагается вблизи самой столицы, но на протяжении около пяти с половиной лет конфликта район удерживался боевиками. Со своих позиций там они регулярно проникали в Дамаск и устраивали теракты. Когда я посещал САР, я бывал, в частности, и в этой местности. Конечно, там многое было разрушено, повсюду видны были следы от осколков, снарядов на стенах зданий, последствия взрывов, не функционировали больницы, школы, аптеки, госучреждения», — рассказал эксперт.

Однако сразу после освобождения в районе стартовало мирное строительство и налаживание гуманитарной ситуации. Активное участие в этом приняли страны-союзники Сирии, а в первую очередь — Россия.

«Сейчас с помощью РФ и Ирана в Восточной Гуте идет постепенное восстановление. Российские военные регулярно направляют грузы с продовольствием и всем необходимым жителям региона. Поддержку России сложно переоценить, ведь наши бойцы провели уже десятки подобных акций. Также специалистами из РФ оказывается серьезная техническая поддержка в деле восстановления инфраструктуры района, который фактически стал примером активного участия России в возрождении Сирии», — добавил востоковед.

Об успехе этой деятельности по налаживанию жизни на этом направлении говорит рост числа вынужденных переселенцев, возвращающихся в свои дома. Со своей стороны легитимное правительство страны всячески поощряет расширение этого процесса.