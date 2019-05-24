Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва, 24 мая. Лефортовский районный суд Москвы принял решение продлить срок ареста задержанному в России по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Суд в российской столице рассматривал в пятницу заявление на продление срока ареста американца. Ранее сотрудники ФСБ обратились в суд с просьбой оставить мужчину в следственном изоляторе до конца лета, а именно до 29 августа.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 августа», — огласил постановление судья.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Уилана во время шпионской акции. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уилана обвиняют в попытке заполучить в России сведения, составляющие государственную тайну. Документы следствия обозначены грифом «Совершенно секретно».

Родственники же арестованного утверждают, что тот приезжал в Москву на свадьбу друга. Виновным он себя не признает.

Американец в письмах к родственникам утверждал, что его задержали, чтобы якобы «отомстить» за американские санкции против России.

В конце января Московский городской суд признал заключение под стражу обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана, который имеет гражданство Соединенных Штатов, Британии, Канады и Ирландии, законным. Его защита просила освободить мужчину под залог, однако суд принял решение не удовлетворять просьбу адвокатов.

По словам юриста Владимира Жеребенкова, его подзащитный находится в нормальных условиях и не подвергается психологическому давлению. В СИЗО, где содержится американец, организовано хорошее питание, в камере есть телевизор. При этом следователь, ведущий дело, действует строго в рамках закона.